https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028439879.html

Спецоперация 10 июля: ВС России заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Спецоперация 10 июля: ВС России заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 10.07.2025

Спецоперация 10 июля: ВС России заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:59:00+03:00

2025-07-10T19:59:00+03:00

2025-07-10T19:59:00+03:00

россия

украина

киев

татьяна москалькова

андрей белоусов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1310 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг. Отмечается, что ВС РФ также уничтожили склады боеприпасов, места хранения ракетного вооружения, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Военные США поставляют украине артснаряды и ракетные установки Американские военные поставляют артиллерийские снаряды и мобильные ракетные установки на Украину, сообщили два чиновника США агентству Рейтер. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. "Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS (мобильная реактивная артиллерия). Они не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена. Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации", - говорится в сообщении агентства. Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области Киевский режим ужесточил репрессии против мирного населения оккупированной части Херсонской области, в частности, украинские спецслужбы могут арестовать жителей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении Херсона. "На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме", - сообщил представитель подполья. Уточняется, что военные ВСУ отбирают у жителей Херсона жилье и машины. В подполье также отметили, что Киевские власти спустили распоряжение снимать бронь от мобилизации с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей) из-за нехватки людей на фронте. Более 70 обращений по вопросу демобилизации в 2025 году решено положительно Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ положительно решил более 70 обращений по вопросу демобилизации военных из зоны СВО, сообщила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Уполномоченный отметила, что решение о демобилизации участника СВО принимается коллегиально, поскольку каждый случай неповторим и требует дифференцированного подхода. Москалькова уточнила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ выработал особый подход по срокам и характеру работы к обращениям от участников СВО, их семей и близких пленных. ВСУ, уходя из Курской области, заминировали плюшевого медвежонка Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с позывным "Ишим". "Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство... Всё это, уходя с позиций, противник минирует", - рассказал он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов Пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин рассказал РИА Новости, что его инструкторами по медицинской подготовке были американцы Джейсон и Кейтлин. "Двое американцев, они меня учили медицине. Мужчина и женщина. Возраст около 35. Джейсон и Кейтлин. Они по-английски говорили, и говорили, что "мы из Америки", — рассказал пленный. По его словам, подготовка проходила в Харьковской области. Американские инструкторы жили отдельно от украинских солдат. Военкомы на Украине привязывают мобилизованных скотчем к дереву Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания, сообщил РИА Новости пленный стрелок из батальона "Волки да Винчи" Лимар Османов. По его словам, всю обслуживающую работу, которую могли выдумать сотрудники ТЦК, заставляли выполнять мобилизованных, несмотря на время суток. Киевский режим зиждется на сильной пропаганде и насильственной мобилизации Киевский режим зиждется на сильной пропаганде и насильственной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Сильная пропаганда. Очень сильная пропаганда и плюс насильственная мобилизация. Потом ведь, население Украины после 2014 года, после 2022-го сократилось почти на 8 миллионов человек. Восемь миллионов человек - это среднеевропейская страна. Вот они уехали", - сказал он, отвечая на вопрос, на чем держится киевский режим. ВС РФ атакуют только военные цели, Киев бьет по гражданским Российская сторона в рамках спецоперации атакует только военные объекты ВСУ, а боевики Киева регулярно наносят удары по гражданским целям, заявили в МИД РФ. "При проведении специальной военной операции российская сторона принимает исчерпывающие меры для неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права, нанося удары исключительно по украинским военным объектам с использованием высокоточного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет. Белоусов наградил российских военных за мужество и героизм на СВО Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. РФ попросила ОЗХО подтвердить применение Киевом химоружия Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой направить в Россию экспертов для технического содействия в подтверждении применения Киевом химического оружия, заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. Как уточнил постпред, техническая помощь требуется в связи с обнаружением на освобожденной от украинских вооруженных формирований территории России комплектов самодельных взрывных устройств в снаряжении токсичными химикатами, включая хлорпикрин. РФ ждет сигналов из Киева по поводу третьего раунд переговоров РФ ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских", - сказал Песков журналистам. Он также заявил, что для России предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, пока этого не происходит, РФ продолжает СВО. Украина получила от ЕС €1 млрд за счет замороженных активов РФ Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что ЕС передал Украине очередной транш в размере одного миллиарда евро за счет доходов от замороженных активов РФ. По его словам, всего с начала года Украина получила от Запада более 18,5 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении британского правительства. Кроме того, Лондон выделит Киеву 283 миллиона фунтов стерлингов безвозмездной помощи в 2025-2026 годах, заявили в правительстве.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028266347.html

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028262016.html

https://ria.ru/20241219/svo-1990248488.html

https://ria.ru/20250710/dnepr-2028327833.html

https://ria.ru/20250710/naemnik-2028409766.html

https://ria.ru/20250710/nekhvatka-2028421867.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, киев, татьяна москалькова, андрей белоусов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, евросоюз, в мире