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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
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16:25 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:25:00+03:00
2025-07-10T16:25:00+03:00
инфографика
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
спецоперация
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО &gt;&gt;Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 10 июля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 131 район временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, а также склад боеприпасов и место хранения ракетного вооружения. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 185 дронов самолетного типа.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 183 танка и других бронемашин, 1 576 реактивных системы залпового огня, 27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 37 942 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Интерактивная карта СВО >>

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 10 июля 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения поразили 131 район временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, а также склад боеприпасов и место хранения ракетного вооружения. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 185 дронов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 183 танка и других бронемашин, 1 576 реактивных системы залпового огня, 27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 37 942 единицы автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСпецоперацияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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