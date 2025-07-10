https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028262016.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вместе с его расчетом

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вместе с его расчетом - РИА Новости, 10.07.2025

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вместе с его расчетом

Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками (БПЛА) с живой... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:07:00+03:00

2025-07-10T05:07:00+03:00

2025-07-10T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками (БПЛА) с живой силой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 122-миллиметровой гаубицы "Д-30" нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившийся в заброшенном доме на правобережье Днепра", - сообщили в военном ведомстве. Уточняется, что после доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника. Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра, предотвращая любые попытки украинских войск форсировать эту водную преграду.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028261881.html

днепр (река)

херсонская область

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днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)