https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028261881.html

Десантники вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке, рассказал боец

Десантники вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке, рассказал боец - РИА Новости, 10.07.2025

Десантники вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке, рассказал боец

Крымские десантники незаметно зашли в Бессаловку Сумской области и две недели вводили в заблуждение контролирующую данный участок группировку ВСУ, сообщил... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:05:00+03:00

2025-07-10T05:05:00+03:00

2025-07-10T05:05:00+03:00

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КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Крымские десантники незаметно зашли в Бессаловку Сумской области и две недели вводили в заблуждение контролирующую данный участок группировку ВСУ, сообщил командир российской штурмовой группы с позывным "Папай". МО РФ сообщало об освобождении Бессаловки в Сумской области в понедельник. "Наша группа должна была занять населенный пункт (Бессаловку - ред.), нам дали точку зайти туда, закрепиться, зачистить опорник и ждать накат от противника, удерживать Бессаловку", - процитировали десантника в Минобороны. Он пояснил, что десантники уничтожили группу ВСУ, которая находилась в опорном пункте на окраине Бессаловки "Мы, получается, зашли туда тихо, они (ВСУ - ред.) даже нас, можно сказать, не заметили. И сразу же просто отработали по ним… Зашли, противник даже не понял, что мы туда зашли. Зашли тихо, отработали, отсидели там две недели - и они не поняли, что мы там сидим", - уточнил десантник.

https://ria.ru/20250709/udar-2028113533.html

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сумская область, россия, вооруженные силы украины