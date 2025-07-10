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Десантники вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке, рассказал боец - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028261881.html
Десантники вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке, рассказал боец
Десантники вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке, рассказал боец - РИА Новости, 10.07.2025
Десантники вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке, рассказал боец
Крымские десантники незаметно зашли в Бессаловку Сумской области и две недели вводили в заблуждение контролирующую данный участок группировку ВСУ, сообщил... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:05:00+03:00
2025-07-10T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Крымские десантники незаметно зашли в Бессаловку Сумской области и две недели вводили в заблуждение контролирующую данный участок группировку ВСУ, сообщил командир российской штурмовой группы с позывным "Папай". МО РФ сообщало об освобождении Бессаловки в Сумской области в понедельник. "Наша группа должна была занять населенный пункт (Бессаловку - ред.), нам дали точку зайти туда, закрепиться, зачистить опорник и ждать накат от противника, удерживать Бессаловку", - процитировали десантника в Минобороны. Он пояснил, что десантники уничтожили группу ВСУ, которая находилась в опорном пункте на окраине Бессаловки "Мы, получается, зашли туда тихо, они (ВСУ - ред.) даже нас, можно сказать, не заметили. И сразу же просто отработали по ним… Зашли, противник даже не понял, что мы туда зашли. Зашли тихо, отработали, отсидели там две недели - и они не поняли, что мы там сидим", - уточнил десантник.
https://ria.ru/20250709/udar-2028113533.html
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сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Десантники вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке, рассказал боец

Десантники две недели вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Крымские десантники незаметно зашли в Бессаловку Сумской области и две недели вводили в заблуждение контролирующую данный участок группировку ВСУ, сообщил командир российской штурмовой группы с позывным "Папай".
МО РФ сообщало об освобождении Бессаловки в Сумской области в понедельник.
"Наша группа должна была занять населенный пункт (Бессаловку - ред.), нам дали точку зайти туда, закрепиться, зачистить опорник и ждать накат от противника, удерживать Бессаловку", - процитировали десантника в Минобороны.
Он пояснил, что десантники уничтожили группу ВСУ, которая находилась в опорном пункте на окраине Бессаловки
"Мы, получается, зашли туда тихо, они (ВСУ - ред.) даже нас, можно сказать, не заметили. И сразу же просто отработали по ним… Зашли, противник даже не понял, что мы туда зашли. Зашли тихо, отработали, отсидели там две недели - и они не поняли, что мы там сидим", - уточнил десантник.
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