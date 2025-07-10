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В Курске простились с сотрудником Росгвардии, погибшим при ударе ВСУ - РИА Новости, 10.07.2025
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14:19 10.07.2025
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В Курске простились с сотрудником Росгвардии, погибшим при ударе ВСУ
В Курске простились с сотрудником Росгвардии, погибшим при ударе ВСУ - РИА Новости, 10.07.2025
В Курске простились с сотрудником Росгвардии, погибшим при ударе ВСУ
Прощание состоялось с сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии Вячеславом Гавриловым, погибшим при атаке ВСУ на пляж в Курске, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:19:00+03:00
2025-07-10T14:19:00+03:00
происшествия
курск
москва
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Прощание состоялось с сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии Вячеславом Гавриловым, погибшим при атаке ВСУ на пляж в Курске, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Ушёл как герой. Сегодня простились с сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии Вячеславом Гавриловым, который погиб при ударе по пляжу в Курске 8 июля", - говорится в сообщении. В среду Хинштейн сообщил, что Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества. По его словам, мужчина вместе с напарником прибыли на пляж и начали эвакуировать людей, повторный взрыв беспилотника стал для него смертельным. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Раненый пятилетний мальчик скончался во время транспортировки в Москву, сообщил Хинштейн.
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происшествия, курск, москва, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Москва, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
В Курске простились с сотрудником Росгвардии, погибшим при ударе ВСУ

В Курске простились с погибшим при ударе ВСУ по пляжу сотрудником Росгвардии

© Фото : Курсы тактической медицины Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске
 Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Курсы тактической медицины
Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске. Архивное фото
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Прощание состоялось с сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии Вячеславом Гавриловым, погибшим при атаке ВСУ на пляж в Курске, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Ушёл как герой. Сегодня простились с сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии Вячеславом Гавриловым, который погиб при ударе по пляжу в Курске 8 июля", - говорится в сообщении.
В среду Хинштейн сообщил, что Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества. По его словам, мужчина вместе с напарником прибыли на пляж и начали эвакуировать людей, повторный взрыв беспилотника стал для него смертельным.
ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Раненый пятилетний мальчик скончался во время транспортировки в Москву, сообщил Хинштейн.
 
ПроисшествияКурскМоскваАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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