https://ria.ru/20250710/sotrudnichestvo-2028429497.html

Подписан меморандум о расширении делового сотрудничества Россия-Аргентина

Подписан меморандум о расширении делового сотрудничества Россия-Аргентина - РИА Новости, 10.07.2025

Подписан меморандум о расширении делового сотрудничества Россия-Аргентина

Председатели национальных частей Совета предпринимателей России и Аргентины Андрей Гурьев и Поли Коусиньо подписали в Буэнос-Айресе меморандум о расширении... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:41:00+03:00

2025-07-10T18:41:00+03:00

2025-07-10T18:41:00+03:00

экономика

брикс

аргентина

андрей гурьев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатели национальных частей Совета предпринимателей России и Аргентины Андрей Гурьев и Поли Коусиньо подписали в Буэнос-Айресе меморандум о расширении делового сотрудничества между двумя странами, сообщает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). В рамках меморандума стороны создадут площадку для установления прямых рабочих контактов между компаниями двух стран, создания условий для расширения экономических, торговых и гуманитарных контактов, участия в совместных проектах. Как подчеркнул Андрей Гурьев, являющийся также главой РАПУ, Аргентина - один из старейших торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке. На динамике товарооборота между странами сказывается санкционное давление, трудности с платежами, логистикой и страхованием. "Однако в этом году у нас есть важный повод для оптимизма - надежда на перелом негативной тенденции. В январе-апреле 2025 года российско-аргентинский товарооборот увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 312 миллионов долларов. Рост российского экспорта в 20 раз обусловлен увеличением поставок минеральных удобрений. Если за весь 2024 год Аргентина импортировала 217 тысяч тонн российских удобрений, то за первые 5 месяцев этого года наши поставки превысили 250 тысяч тонн. Доля России выросла с 7% всего аргентинского импорта агрохимии до 24%", - приводятся в сообщении слова Гурьева. Он добавил, что российские производители готовы наращивать объемы поставок в Аргентину и призвал аргентинских коллег укреплять кооперацию и в других областях: геологоразведке, строительстве и обслуживании энерго- и нефтегазовой инфраструктуры, модернизации железнодорожной инфраструктуры, возобновляемой энергетике, фармацевтике, машиностроении и автомобилестроении, космических технологиях. Аргентинский сопредседатель Совета подчеркнул, со своей стороны, что "подписание меморандума придает новый импульс углублению двусторонних связей и созданию новых возможностей для развития совместных проектов в международном контексте, где стратегическое сотрудничество приобретает все большее значение".

https://ria.ru/20250610/rapu-2021907009.html

https://ria.ru/20250704/sterkin-2027275642.html

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экономика, брикс, аргентина, андрей гурьев