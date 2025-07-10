https://ria.ru/20250710/sotrudnichestvo-2028368181.html

Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией, заявил Новак

Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией, заявил Новак - РИА Новости, 10.07.2025

Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией, заявил Новак

Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:48:00+03:00

2025-07-10T14:48:00+03:00

2025-07-10T14:48:00+03:00

россия

молдавия

кишинев

александр новак

игорь додон

василий тарлев

псрм

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы готовы рассматривать все варианты сотрудничества во всех сферах и в улучшении экономической связи между нашими странами, в том числе в энергетике", - сказал Новак на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Он подчеркнул, что за последние годы из-за политики нынешних молдавских властей экономические отношения между Россией и Молдавией существенно деградировали. Вице-премьер напомнил, что после подписания Кишиневом соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, товарооборот между странами резко снизился. "В 2015 году (товарооборот - ред.) снизился на 32%, а доля России в общем экспорте за 15 лет сократилась с 70% до 3%", - указал Новак. Он отметил, что важной составляющей сотрудничества Москвы и Кишинева всегда являлась энергетическая сфера. "Россия поставляла газ Молдове по достаточно низким ценам по сравнению с теми, по которым Россия поставляла в Европу. Непонятно, почему они не устраивают молдавские власти", - добавил вице-премьер. Новак подчеркнул, что Россия готова вернуться к дружественному взаимодействию в энергетической сфере, если с молдавской стороны будет такое желание. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

https://ria.ru/20250710/rossiya-2028362966.html

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россия

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, кишинев, александр новак, игорь додон, василий тарлев, псрм