Рейтинг@Mail.ru
Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией, заявил Новак - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sotrudnichestvo-2028368181.html
Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией, заявил Новак
Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией, заявил Новак - РИА Новости, 10.07.2025
Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией, заявил Новак
Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:48:00+03:00
2025-07-10T14:48:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
александр новак
игорь додон
василий тарлев
псрм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_0:67:3006:1758_1920x0_80_0_0_688bd302543e33af0a29d79bbef966f4.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы готовы рассматривать все варианты сотрудничества во всех сферах и в улучшении экономической связи между нашими странами, в том числе в энергетике", - сказал Новак на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Он подчеркнул, что за последние годы из-за политики нынешних молдавских властей экономические отношения между Россией и Молдавией существенно деградировали. Вице-премьер напомнил, что после подписания Кишиневом соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, товарооборот между странами резко снизился. "В 2015 году (товарооборот - ред.) снизился на 32%, а доля России в общем экспорте за 15 лет сократилась с 70% до 3%", - указал Новак. Он отметил, что важной составляющей сотрудничества Москвы и Кишинева всегда являлась энергетическая сфера. "Россия поставляла газ Молдове по достаточно низким ценам по сравнению с теми, по которым Россия поставляла в Европу. Непонятно, почему они не устраивают молдавские власти", - добавил вице-премьер. Новак подчеркнул, что Россия готова вернуться к дружественному взаимодействию в энергетической сфере, если с молдавской стороны будет такое желание. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
https://ria.ru/20250710/rossiya-2028362966.html
https://ria.ru/20250710/dodon-2028366197.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_aeef9591e3f724ef188cbaf24d496be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, кишинев, александр новак, игорь додон, василий тарлев, псрм
Россия, Молдавия, Кишинев, Александр Новак, Игорь Додон, Василий Тарлев, ПСРМ
Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией, заявил Новак

Новак: РФ готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Александр Новак . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Мы готовы рассматривать все варианты сотрудничества во всех сферах и в улучшении экономической связи между нашими странами, в том числе в энергетике", - сказал Новак на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Россия настроена на развитие связей с Молдавией, заявил Новак
Вчера, 14:30
Он подчеркнул, что за последние годы из-за политики нынешних молдавских властей экономические отношения между Россией и Молдавией существенно деградировали.
Вице-премьер напомнил, что после подписания Кишиневом соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, товарооборот между странами резко снизился. "В 2015 году (товарооборот - ред.) снизился на 32%, а доля России в общем экспорте за 15 лет сократилась с 70% до 3%", - указал Новак.
Он отметил, что важной составляющей сотрудничества Москвы и Кишинева всегда являлась энергетическая сфера. "Россия поставляла газ Молдове по достаточно низким ценам по сравнению с теми, по которым Россия поставляла в Европу. Непонятно, почему они не устраивают молдавские власти", - добавил вице-премьер.
Новак подчеркнул, что Россия готова вернуться к дружественному взаимодействию в энергетической сфере, если с молдавской стороны будет такое желание.
Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Молдавия практически потеряла российский рынок, заявил Додон
Вчера, 14:42
 
РоссияМолдавияКишиневАлександр НовакИгорь ДодонВасилий ТарлевПСРМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала