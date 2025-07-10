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ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 10.07.2025
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12:18 10.07.2025 (обновлено: 12:19 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/soglashenie-2028330644.html
ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве
ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 10.07.2025
ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве
ПСБ и общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) заключили... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:18:00+03:00
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досааф
петр фрадков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПСБ и общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель ДОСААФ России Денис Добряков. В рамках соглашения ПСБ будет осуществлять комплексное банковское обслуживание ДОСААФ России и ее дочерних структур, предложит технологичные решения для повышения доходности финансовых операций и оптимизации расходов на бизнес-процессы, разработает для работников и членов организации специализированные финансовые продукты. Также ПСБ и ДОСААФ России планируют реализовать совместные проекты социальной и спортивной направленности. "Сегодня мы сделали важный шаг в развитии партнерских отношений ПСБ и ДОСААФ России. Банк будет поддерживать ключевые инвестиционные проекты общества, проведет системную работу для повышения эффективности управления финансами организации и разработает передовые решения для обновления финансовой инфраструктуры. Мы объединим наши усилия в сфере образования, патриотического воспитания, популяризации спорта, военно-технического обучения молодежи, что в перспективе будет способствовать выполнению стратегических задач по укреплению обороноспособности страны", – сказал Фрадков.
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досааф, петр фрадков
ДОСААФ, Петр Фрадков
ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве

ПСБ и ДОСААФ России договорились о развитии стратегического партнерства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПСБ и общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель ДОСААФ России Денис Добряков.
В рамках соглашения ПСБ будет осуществлять комплексное банковское обслуживание ДОСААФ России и ее дочерних структур, предложит технологичные решения для повышения доходности финансовых операций и оптимизации расходов на бизнес-процессы, разработает для работников и членов организации специализированные финансовые продукты. Также ПСБ и ДОСААФ России планируют реализовать совместные проекты социальной и спортивной направленности.
"Сегодня мы сделали важный шаг в развитии партнерских отношений ПСБ и ДОСААФ России. Банк будет поддерживать ключевые инвестиционные проекты общества, проведет системную работу для повышения эффективности управления финансами организации и разработает передовые решения для обновления финансовой инфраструктуры. Мы объединим наши усилия в сфере образования, патриотического воспитания, популяризации спорта, военно-технического обучения молодежи, что в перспективе будет способствовать выполнению стратегических задач по укреплению обороноспособности страны", – сказал Фрадков.
Руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ПСБ расширяет программу поддержки участников и ветеранов СВО
20 июня, 19:38
 
ДОСААФПетр Фрадков
 
 
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