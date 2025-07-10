https://ria.ru/20250710/soglashenie-2028330644.html

ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве

ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 10.07.2025

ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве

ПСБ и общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) заключили... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:18:00+03:00

2025-07-10T12:18:00+03:00

2025-07-10T12:19:00+03:00

досааф

петр фрадков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПСБ и общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель ДОСААФ России Денис Добряков. В рамках соглашения ПСБ будет осуществлять комплексное банковское обслуживание ДОСААФ России и ее дочерних структур, предложит технологичные решения для повышения доходности финансовых операций и оптимизации расходов на бизнес-процессы, разработает для работников и членов организации специализированные финансовые продукты. Также ПСБ и ДОСААФ России планируют реализовать совместные проекты социальной и спортивной направленности. "Сегодня мы сделали важный шаг в развитии партнерских отношений ПСБ и ДОСААФ России. Банк будет поддерживать ключевые инвестиционные проекты общества, проведет системную работу для повышения эффективности управления финансами организации и разработает передовые решения для обновления финансовой инфраструктуры. Мы объединим наши усилия в сфере образования, патриотического воспитания, популяризации спорта, военно-технического обучения молодежи, что в перспективе будет способствовать выполнению стратегических задач по укреплению обороноспособности страны", – сказал Фрадков.

https://ria.ru/20250620/psb-2024387116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

досааф, петр фрадков