https://ria.ru/20250710/soglashenie-2028330644.html
ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве
ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 10.07.2025
ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве
ПСБ и общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) заключили... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:18:00+03:00
2025-07-10T12:18:00+03:00
2025-07-10T12:19:00+03:00
досааф
петр фрадков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПСБ и общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель ДОСААФ России Денис Добряков. В рамках соглашения ПСБ будет осуществлять комплексное банковское обслуживание ДОСААФ России и ее дочерних структур, предложит технологичные решения для повышения доходности финансовых операций и оптимизации расходов на бизнес-процессы, разработает для работников и членов организации специализированные финансовые продукты. Также ПСБ и ДОСААФ России планируют реализовать совместные проекты социальной и спортивной направленности. "Сегодня мы сделали важный шаг в развитии партнерских отношений ПСБ и ДОСААФ России. Банк будет поддерживать ключевые инвестиционные проекты общества, проведет системную работу для повышения эффективности управления финансами организации и разработает передовые решения для обновления финансовой инфраструктуры. Мы объединим наши усилия в сфере образования, патриотического воспитания, популяризации спорта, военно-технического обучения молодежи, что в перспективе будет способствовать выполнению стратегических задач по укреплению обороноспособности страны", – сказал Фрадков.
https://ria.ru/20250620/psb-2024387116.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fcd0a1da377d434ff9a2a12ae5418af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
досааф, петр фрадков
ПСБ и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве
ПСБ и ДОСААФ России договорились о развитии стратегического партнерства
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПСБ и общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель ДОСААФ России Денис Добряков.
В рамках соглашения ПСБ будет осуществлять комплексное банковское обслуживание ДОСААФ России и ее дочерних структур, предложит технологичные решения для повышения доходности финансовых операций и оптимизации расходов на бизнес-процессы, разработает для работников и членов организации специализированные финансовые продукты. Также ПСБ и ДОСААФ России планируют реализовать совместные проекты социальной и спортивной направленности.
"Сегодня мы сделали важный шаг в развитии партнерских отношений ПСБ и ДОСААФ России. Банк будет поддерживать ключевые инвестиционные проекты общества, проведет системную работу для повышения эффективности управления финансами организации и разработает передовые решения для обновления финансовой инфраструктуры. Мы объединим наши усилия в сфере образования, патриотического воспитания, популяризации спорта, военно-технического обучения молодежи, что в перспективе будет способствовать выполнению стратегических задач по укреплению обороноспособности страны", – сказал Фрадков.