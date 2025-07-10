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Фицо высказался об энергетической безопасности для страны - РИА Новости, 10.07.2025
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19:01 10.07.2025 (обновлено: 19:02 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/slovakiya-2028432380.html
Фицо высказался об энергетической безопасности для страны
Фицо высказался об энергетической безопасности для страны - РИА Новости, 10.07.2025
Фицо высказался об энергетической безопасности для страны
Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:01:00+03:00
2025-07-10T19:02:00+03:00
россия
словакия
германия
роберт фицо
фридрих мерц
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 10 июл - РИА Новости. Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, заявил глава республики Роберт Фицо. Ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций ЕС против России. "Немецкий канцлер Мерц просит словацкое правительство перестать блокировать принятие 18-го пакета санкций против России. Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соглашение о таких гарантиях до сих пор не достигнуто", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook * в четверг. Фицо ранее в четверг подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с российскими энергоресурсами еще не решен. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250627/fitso-2025925125.html
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россия, словакия, германия, роберт фицо, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Словакия, Германия, Роберт Фицо, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Фицо высказался об энергетической безопасности для страны

Фицо заявил о необходимости гарантий энергетической безопасности Словакии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 июл - РИА Новости. Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, заявил глава республики Роберт Фицо.
Ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций ЕС против России.
Фицо о санкциях против России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Весьма секси". Фицо неожиданно высказался о санкциях против России
27 июня, 19:05
"Немецкий канцлер Мерц просит словацкое правительство перестать блокировать принятие 18-го пакета санкций против России. Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соглашение о таких гарантиях до сих пор не достигнуто", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook * в четверг.
Фицо ранее в четверг подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с российскими энергоресурсами еще не решен.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России
6 июля, 04:16
 
РоссияСловакияГерманияРоберт ФицоФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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