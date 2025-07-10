Фицо высказался об энергетической безопасности для страны
Фицо заявил о необходимости гарантий энергетической безопасности Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 июл - РИА Новости. Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, заявил глава республики Роберт Фицо.
Ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций ЕС против России.
"Немецкий канцлер Мерц просит словацкое правительство перестать блокировать принятие 18-го пакета санкций против России. Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соглашение о таких гарантиях до сих пор не достигнуто", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook * в четверг.
Фицо ранее в четверг подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с российскими энергоресурсами еще не решен.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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