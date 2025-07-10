https://ria.ru/20250710/skvazhiny-2028356305.html

Новые артезианские скважины построят в Матвеевом Кургане Ростовской области

Новые артезианские скважины построят в Матвеевом Кургане Ростовской области - РИА Новости, 10.07.2025

Новые артезианские скважины построят в Матвеевом Кургане Ростовской области

Новые артезианские скважины построят в Матвеевом Кургане Ростовской области для обеспечения жителей водой, сообщает правительство региона по итогам рабочей... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:54:00+03:00

2025-07-10T13:54:00+03:00

2025-07-10T13:54:00+03:00

ростовская область

матвеево-курганский район

скважина

водоснабжение

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Новые артезианские скважины построят в Матвеевом Кургане Ростовской области для обеспечения жителей водой, сообщает правительство региона по итогам рабочей поездки врио губернатора области Юрия Слюсаря. Отмечается, что проблема водоснабжения остается наиболее острой для 32 тысяч жителей райцентра Матвеево-Курганского района и близлежащих населенных пунктов. Износ системы централизованного водоснабжения превышает 90%, вода жителям подается с постоянными перебоями. Чтобы решить проблему, в марте текущего года в Матвеевом Кургане начали прокладку магистральных водоводов, строительство насосных станций и других инженерных коммуникаций. Коммунальный объект стоимостью 1,64 миллиарда рублей строится по федеральному проекту "Современный облик сельских территорий". По плану реконструкция водовода завершится к концу 2027 года. Параллельно с ремонтом сетей решается вопрос с источниками водоснабжения. В начале 2025 года глава региона поручил направить из областного бюджета около 14 миллионов рублей на новую артезианскую скважину. Но, как доложили специалисты, для полного покрытия дефицита воды нужны еще две скважины. "Из резервного фонда направим 17 миллионов рублей на бурение еще двух скважин. Задача - оперативно провести работы. Это позволит вдвое увеличить объемы воды. Скважины должны быть завершены и подключены до конца этого года", - приводятся в сообщении слова Слюсаря. Следующим этапом станет замена разводящих систем водоснабжения общей протяженностью 122 километра, на это потребуется 7,8 миллиарда рублей. Глава области отметил, что сумма масштабная и без федеральной поддержки не обойтись.

https://ria.ru/20250704/rostov-2027209873.html

ростовская область

матвеево-курганский район

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ростовская область, матвеево-курганский район, скважина, водоснабжение