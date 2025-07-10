https://ria.ru/20250710/skolkovo-2028354396.html
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух"
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 10.07.2025
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух"
Сколково реализует ежегодную программу "GreenTech Устойчивое развитие", направленную на отбор и подготовку к ускоренному внедрению технологических решений в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:45:00+03:00
2025-07-10T13:45:00+03:00
2025-07-10T13:45:00+03:00
экономика
технологии
сколково
фонд "сколково"
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сколково реализует ежегодную программу "GreenTech Устойчивое развитие", направленную на отбор и подготовку к ускоренному внедрению технологических решений в сфере экологии, промышленной безопасности и ресурсоэффективности, сообщил директор направления энергоемких производств Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Николай Булатов на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге. Программа реализуется совместно с Минприроды России и является единой федеральной площадкой, где промышленники могут найти необходимые решения. "С конца 2024 года Сколково системно работает с Минприроды над решением задачи достижения показателей нацпроекта "Экологическое благополучие", включая показатели федерального проекта "Чистый воздух". За это время мы организовали ряд мероприятий с энергетическими компаниями, проанализировали их проблематику и выяснили, что один из основных тезисов, который озвучивают энергетики, связан с отсутствием отечественных технологий, позволяющих сократить выбросы в необходимом объеме. Но в действительности технологии есть, и для помощи компаниям в их поиске Сколково реализует программу GreenTech, - приводятся в сообщении Фонда слова Булатова. По его словам, с 2020 по 2024 год в рамках программы GreenTech было проработано более 3800 проектов, из которых свыше 400 отобрано для акселерации. В результате около сотни технологий пилотируются и реализуются. В структуре проектов 2024 года из 739 заявок более 30% относится к сфере экологии. В числе этих проектов 58 направлены на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, 42 – относятся к мониторингу и прогнозированию выбросов. Одной из проблем, озвученных промышленниками, является недостаточный уровень развития существующих экологических решений, а также отсутствие у заказчиков средств для комплексного перевооружения систем очистки. "Для устранения этих проблем в Сколково создана комплексная система поддержки ускоренного доращивания технологий. В числе инструментов: безналоговый режим, доступ к грантовому финансированию, НИОКР-сервисы, защита интеллектуальной собственности, выход на заказчиков для доработки решений под потребности отрасли и коммерциализации", - рассказал Булатов. Он добавил, что актуальным вопросом, требующим значительных средств, является модернизация систем газоочистки. "Мы видим, что многие предприятия финансируют эти расходы из собственных средств, в том числе, чтобы в будущем избежать более крупных штрафов. В свою очередь, Сколково готово оказывать содействие предприятиям в поиске и пилотировании эффективных решений", - пояснил Булатов. В частности, в мае Фонд "Сколково подписал соглашение о развитии партнерства с Группой Финго, которая производит газоочистное оборудование для ключевых отраслей российской экономики, а также поставляет инновационные решения в сфере очистки воздуха. В ближайших планах Группы ФИНГО - размещение НИОКР-центра в Сколково, где планируется вести ускоренную локализацию и доработку передовых мировых решений для улавливания как твердых частиц, так и химических соединений.
https://ria.ru/20250709/innoprom-2028191457.html
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экономика, технологии, сколково, фонд "сколково", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Технологии, Сколково, Фонд "Сколково", Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух"
"Сколково" реализует программу для решения задач федпроекта "Чистый воздух"
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сколково реализует ежегодную программу "GreenTech Устойчивое развитие", направленную на отбор и подготовку к ускоренному внедрению технологических решений в сфере экологии, промышленной безопасности и ресурсоэффективности, сообщил директор направления энергоемких производств Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Николай Булатов на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.
Программа реализуется совместно с Минприроды России и является единой федеральной площадкой, где промышленники могут найти необходимые решения.
"С конца 2024 года Сколково системно работает с Минприроды над решением задачи достижения показателей нацпроекта "Экологическое благополучие", включая показатели федерального проекта "Чистый воздух". За это время мы организовали ряд мероприятий с энергетическими компаниями, проанализировали их проблематику и выяснили, что один из основных тезисов, который озвучивают энергетики, связан с отсутствием отечественных технологий, позволяющих сократить выбросы в необходимом объеме. Но в действительности технологии есть, и для помощи компаниям в их поиске Сколково реализует программу GreenTech, - приводятся в сообщении Фонда слова Булатова.
По его словам, с 2020 по 2024 год в рамках программы GreenTech было проработано более 3800 проектов, из которых свыше 400 отобрано для акселерации. В результате около сотни технологий пилотируются и реализуются. В структуре проектов 2024 года из 739 заявок более 30% относится к сфере экологии. В числе этих проектов 58 направлены на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, 42 – относятся к мониторингу и прогнозированию выбросов.
Одной из проблем, озвученных промышленниками, является недостаточный уровень развития существующих экологических решений, а также отсутствие у заказчиков средств для комплексного перевооружения систем очистки. "Для устранения этих проблем в Сколково создана комплексная система поддержки ускоренного доращивания технологий. В числе инструментов: безналоговый режим, доступ к грантовому финансированию, НИОКР-сервисы, защита интеллектуальной собственности, выход на заказчиков для доработки решений под потребности отрасли и коммерциализации", - рассказал Булатов.
Он добавил, что актуальным вопросом, требующим значительных средств, является модернизация систем газоочистки. "Мы видим, что многие предприятия финансируют эти расходы из собственных средств, в том числе, чтобы в будущем избежать более крупных штрафов. В свою очередь, Сколково готово оказывать содействие предприятиям в поиске и пилотировании эффективных решений", - пояснил Булатов.
В частности, в мае Фонд "Сколково подписал соглашение о развитии партнерства с Группой Финго, которая производит газоочистное оборудование для ключевых отраслей российской экономики, а также поставляет инновационные решения в сфере очистки воздуха. В ближайших планах Группы ФИНГО - размещение НИОКР-центра в Сколково, где планируется вести ускоренную локализацию и доработку передовых мировых решений для улавливания как твердых частиц, так и химических соединений.