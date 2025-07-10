Рейтинг@Mail.ru
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/skolkovo-2028354396.html
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух"
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 10.07.2025
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух"
Сколково реализует ежегодную программу "GreenTech Устойчивое развитие", направленную на отбор и подготовку к ускоренному внедрению технологических решений в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:45:00+03:00
2025-07-10T13:45:00+03:00
экономика
технологии
сколково
фонд "сколково"
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148015/25/1480152546_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a307c5e45a412161c08d180d2a464740.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сколково реализует ежегодную программу "GreenTech Устойчивое развитие", направленную на отбор и подготовку к ускоренному внедрению технологических решений в сфере экологии, промышленной безопасности и ресурсоэффективности, сообщил директор направления энергоемких производств Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Николай Булатов на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге. Программа реализуется совместно с Минприроды России и является единой федеральной площадкой, где промышленники могут найти необходимые решения. "С конца 2024 года Сколково системно работает с Минприроды над решением задачи достижения показателей нацпроекта "Экологическое благополучие", включая показатели федерального проекта "Чистый воздух". За это время мы организовали ряд мероприятий с энергетическими компаниями, проанализировали их проблематику и выяснили, что один из основных тезисов, который озвучивают энергетики, связан с отсутствием отечественных технологий, позволяющих сократить выбросы в необходимом объеме. Но в действительности технологии есть, и для помощи компаниям в их поиске Сколково реализует программу GreenTech, - приводятся в сообщении Фонда слова Булатова. По его словам, с 2020 по 2024 год в рамках программы GreenTech было проработано более 3800 проектов, из которых свыше 400 отобрано для акселерации. В результате около сотни технологий пилотируются и реализуются. В структуре проектов 2024 года из 739 заявок более 30% относится к сфере экологии. В числе этих проектов 58 направлены на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, 42 – относятся к мониторингу и прогнозированию выбросов. Одной из проблем, озвученных промышленниками, является недостаточный уровень развития существующих экологических решений, а также отсутствие у заказчиков средств для комплексного перевооружения систем очистки. "Для устранения этих проблем в Сколково создана комплексная система поддержки ускоренного доращивания технологий. В числе инструментов: безналоговый режим, доступ к грантовому финансированию, НИОКР-сервисы, защита интеллектуальной собственности, выход на заказчиков для доработки решений под потребности отрасли и коммерциализации", - рассказал Булатов. Он добавил, что актуальным вопросом, требующим значительных средств, является модернизация систем газоочистки. "Мы видим, что многие предприятия финансируют эти расходы из собственных средств, в том числе, чтобы в будущем избежать более крупных штрафов. В свою очередь, Сколково готово оказывать содействие предприятиям в поиске и пилотировании эффективных решений", - пояснил Булатов. В частности, в мае Фонд "Сколково подписал соглашение о развитии партнерства с Группой Финго, которая производит газоочистное оборудование для ключевых отраслей российской экономики, а также поставляет инновационные решения в сфере очистки воздуха. В ближайших планах Группы ФИНГО - размещение НИОКР-центра в Сколково, где планируется вести ускоренную локализацию и доработку передовых мировых решений для улавливания как твердых частиц, так и химических соединений.
https://ria.ru/20250709/innoprom-2028191457.html
https://ria.ru/20250619/skolkovo-2024045059.html
сколково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148015/25/1480152546_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3469cbd0916277864c1ce8ac9fc9377e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, сколково, фонд "сколково", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Технологии, Сколково, Фонд "Сколково", Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Николай Булатов: В Сколково есть технологии для федпроекта "Чистый воздух"

"Сколково" реализует программу для решения задач федпроекта "Чистый воздух"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнновационный центр "Сколково"
Инновационный центр Сколково - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Инновационный центр "Сколково". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сколково реализует ежегодную программу "GreenTech Устойчивое развитие", направленную на отбор и подготовку к ускоренному внедрению технологических решений в сфере экологии, промышленной безопасности и ресурсоэффективности, сообщил директор направления энергоемких производств Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Николай Булатов на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.
Программа реализуется совместно с Минприроды России и является единой федеральной площадкой, где промышленники могут найти необходимые решения.
На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Меры поддержки стартапов в России обсудили на "Иннопроме"
9 июля, 17:32
"С конца 2024 года Сколково системно работает с Минприроды над решением задачи достижения показателей нацпроекта "Экологическое благополучие", включая показатели федерального проекта "Чистый воздух". За это время мы организовали ряд мероприятий с энергетическими компаниями, проанализировали их проблематику и выяснили, что один из основных тезисов, который озвучивают энергетики, связан с отсутствием отечественных технологий, позволяющих сократить выбросы в необходимом объеме. Но в действительности технологии есть, и для помощи компаниям в их поиске Сколково реализует программу GreenTech, - приводятся в сообщении Фонда слова Булатова.
По его словам, с 2020 по 2024 год в рамках программы GreenTech было проработано более 3800 проектов, из которых свыше 400 отобрано для акселерации. В результате около сотни технологий пилотируются и реализуются. В структуре проектов 2024 года из 739 заявок более 30% относится к сфере экологии. В числе этих проектов 58 направлены на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, 42 – относятся к мониторингу и прогнозированию выбросов.
Одной из проблем, озвученных промышленниками, является недостаточный уровень развития существующих экологических решений, а также отсутствие у заказчиков средств для комплексного перевооружения систем очистки. "Для устранения этих проблем в Сколково создана комплексная система поддержки ускоренного доращивания технологий. В числе инструментов: безналоговый режим, доступ к грантовому финансированию, НИОКР-сервисы, защита интеллектуальной собственности, выход на заказчиков для доработки решений под потребности отрасли и коммерциализации", - рассказал Булатов.
Он добавил, что актуальным вопросом, требующим значительных средств, является модернизация систем газоочистки. "Мы видим, что многие предприятия финансируют эти расходы из собственных средств, в том числе, чтобы в будущем избежать более крупных штрафов. В свою очередь, Сколково готово оказывать содействие предприятиям в поиске и пилотировании эффективных решений", - пояснил Булатов.
В частности, в мае Фонд "Сколково подписал соглашение о развитии партнерства с Группой Финго, которая производит газоочистное оборудование для ключевых отраслей российской экономики, а также поставляет инновационные решения в сфере очистки воздуха. В ближайших планах Группы ФИНГО - размещение НИОКР-центра в Сколково, где планируется вести ускоренную локализацию и доработку передовых мировых решений для улавливания как твердых частиц, так и химических соединений.
Сколково создаст инвестплатформу вместе с Медскан и Proxima Capital Group - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Сколково создаст инвестплатформу вместе с "Медскан" и Proxima Capital Group
19 июня, 20:46
 
ЭкономикаТехнологииСколковоФонд "Сколково"Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала