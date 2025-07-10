Рейтинг@Mail.ru
"Принять неизбежное": в Киеве заметили важный сигнал из США - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/signal-2028257106.html
"Принять неизбежное": в Киеве заметили важный сигнал из США
"Принять неизбежное": в Киеве заметили важный сигнал из США - РИА Новости, 10.07.2025
"Принять неизбежное": в Киеве заметили важный сигнал из США
США приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Россией, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:18:00+03:00
2025-07-10T03:18:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. США приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Россией, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Обратите внимание на резкую смену риторики из США. Если раньше Украина воевала со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу, то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота", — написал он.По словам украинского политика, такой поворот в отношении киевского режима связан с тем, что в Вашингтоне уже не верят в то, что Киев сможет добиться хоть каких-то успехов в противостоянии с Москвой. Из-за этого Штатам остается только публично "сочувствовать" Украине, пояснил парламентарий."Но на этом не строят войны, и тем более, их не выигрывают. Это способ &lt;…&gt; принять неизбежное", — констатировал Дубинский.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ближайшие месяцы могут оказаться тревожными и напряженными для Украины даже при поддержке со стороны Соединенных Штатов.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20250708/video-2027875960.html
https://ria.ru/20250625/tramp--2025399369.html
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027412640.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Принять неизбежное": в Киеве заметили важный сигнал из США

Дубинский: США смирились с неизбежным поражением Украины в конфликте с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. США приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Россией, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Обратите внимание на резкую смену риторики из США. Если раньше Украина воевала со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу, то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота", — написал он.
Вылитый Зеленский: кадры со страницы блогера Луиджи Писакане - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
"Больше не наливать". Зеленский из Италии поразил украинцев
8 июля, 13:09
По словам украинского политика, такой поворот в отношении киевского режима связан с тем, что в Вашингтоне уже не верят в то, что Киев сможет добиться хоть каких-то успехов в противостоянии с Москвой. Из-за этого Штатам остается только публично "сочувствовать" Украине, пояснил парламентарий.
"Но на этом не строят войны, и тем более, их не выигрывают. Это способ <…> принять неизбежное", — констатировал Дубинский.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским
25 июня, 17:42
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ближайшие месяцы могут оказаться тревожными и напряженными для Украины даже при поддержке со стороны Соединенных Штатов.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Зеленский запретил продавать оружие Украине
6 июля, 08:00
 
В миреУкраинаКиевРоссияАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала