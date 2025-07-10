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"Принять неизбежное": в Киеве заметили важный сигнал из США

"Принять неизбежное": в Киеве заметили важный сигнал из США - РИА Новости, 10.07.2025

"Принять неизбежное": в Киеве заметили важный сигнал из США

США приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Россией, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:18:00+03:00

2025-07-10T03:18:00+03:00

2025-07-10T03:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. США приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Россией, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Обратите внимание на резкую смену риторики из США. Если раньше Украина воевала со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу, то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота", — написал он.По словам украинского политика, такой поворот в отношении киевского режима связан с тем, что в Вашингтоне уже не верят в то, что Киев сможет добиться хоть каких-то успехов в противостоянии с Москвой. Из-за этого Штатам остается только публично "сочувствовать" Украине, пояснил парламентарий."Но на этом не строят войны, и тем более, их не выигрывают. Это способ <…> принять неизбежное", — констатировал Дубинский.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ближайшие месяцы могут оказаться тревожными и напряженными для Украины даже при поддержке со стороны Соединенных Штатов.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.

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в мире, украина, киев, россия, александр дубинский, верховная рада украины