В Шебекино при обстреле погибли два человека
Гладков: два человека погибли при обстреле ВСУ Шебекино
© Фото : Просто Михаил Шебекино/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. 10 июля 2025 года
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. 10 июля 2025 года
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БЕЛГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал он.
Также пострадал мужчина, у него минно-взрывная травма и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ.
"В результате прилета снаряда разрушена пристройка частного дома. В другом доме пробита кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи. Оперативные службы работают на местах", — добавил Гладков.
Позднее он уточнил, что пострадавший при утренней атаке мирный житель умер в больнице.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и регулярно подвергается обстрелам противника.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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