https://ria.ru/20250710/shebekino-2028270570.html

В Шебекино при обстреле погибли два человека

В Шебекино при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 10.07.2025

В Шебекино при обстреле погибли два человека

Мирная жительница погибла при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:22:00+03:00

2025-07-10T08:22:00+03:00

2025-07-10T12:54:00+03:00

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал он.Также пострадал мужчина, у него минно-взрывная травма и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ."В результате прилета снаряда разрушена пристройка частного дома. В другом доме пробита кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи. Оперативные службы работают на местах", — добавил Гладков.Позднее он уточнил, что пострадавший при утренней атаке мирный житель умер в больнице.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://realty.ria.ru/20250630/vosstanovlenie-2026279286.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков