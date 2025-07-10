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В Шебекино при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 10.07.2025
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08:22 10.07.2025 (обновлено: 12:54 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/shebekino-2028270570.html
В Шебекино при обстреле погибли два человека
В Шебекино при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 10.07.2025
В Шебекино при обстреле погибли два человека
Мирная жительница погибла при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:22:00+03:00
2025-07-10T12:54:00+03:00
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал он.Также пострадал мужчина, у него минно-взрывная травма и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ."В результате прилета снаряда разрушена пристройка частного дома. В другом доме пробита кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи. Оперативные службы работают на местах", — добавил Гладков.Позднее он уточнил, что пострадавший при утренней атаке мирный житель умер в больнице.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://realty.ria.ru/20250630/vosstanovlenie-2026279286.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Шебекино при обстреле погибли два человека

Гладков: два человека погибли при обстреле ВСУ Шебекино

© Фото : Просто Михаил Шебекино/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. 10 июля 2025 года
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. 10 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Просто Михаил Шебекино/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. 10 июля 2025 года
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БЕЛГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал он.
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Также пострадал мужчина, у него минно-взрывная травма и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ.
"В результате прилета снаряда разрушена пристройка частного дома. В другом доме пробита кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи. Оперативные службы работают на местах", — добавил Гладков.
Позднее он уточнил, что пострадавший при утренней атаке мирный житель умер в больнице.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и регулярно подвергается обстрелам противника.

С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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