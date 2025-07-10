https://ria.ru/20250710/sezon-2028315343.html
Почти 60% домов в Москве подготовили к отопительному сезону
Почти 60% домов в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 10.07.2025
Почти 60% домов в Москве подготовили к отопительному сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону почти 60% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:30:00+03:00
2025-07-10T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону почти 60% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более 40 тысяч зданий, включая 19,4 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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жкх, москва, петр бирюков, моэк
ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
Почти 60% домов в Москве подготовили к отопительному сезону
Бирюков: почти 60% домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону почти 60% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более 40 тысяч зданий, включая 19,4 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.