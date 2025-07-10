Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sessiya-2028391748.html
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами - РИА Новости, 10.07.2025
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами
Реверсная бизнес-миссия в сфере агропромышленного комплекса, организованная Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке Российского... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:14:00+03:00
2025-07-10T16:14:00+03:00
экономика
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Реверсная бизнес-миссия в сфере агропромышленного комплекса, организованная Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), стартовала 10 июля в Новосибирске, сообщает центр."Для обсуждения сотрудничества с российскими компаниями в Новосибирск приехали дистрибьюторы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама. Миссия продлится два дня", - говорится в сообщении. В первый день для иностранных байеров были организованы визиты на передовые новосибирские предприятия АПК.В том числе на ООО "Пассим" — производитель круп, который успешно экспортирует продукцию в страны СНГ и планирует поставки в ОАЭ, Монголию, Иран и Индию, ООО "Маслов" — предприятие по производству рапсового масла с мощностью переработки 450 тысяч тонн в год. Компания активно развивает экспорт в Китай и планирует расширение на рынки Ближнего Востока.Также байеры побывали на ООО "Птицефабрика Улыбино" — производитель утки с мощностью 17 тысяч тонн продукции. Продукция реализуется во всех регионах России и экспортируется в Китай, Беларусь, Армению, Казахстан и Азербайджан. Фабрика планирует расширение географии экспорта на Ближнем Востоке."Развитие межрегионального сотрудничества — это мощный драйвер экономического роста. Когда регионы объединяют ресурсы, компетенции и инфраструктуру, они создают синергию, которая рождает новые совместные проекты, повышает конкурентоспособность и усиливает их позиции на мировой арене", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250710/eksport-2028320786.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новосибирск
Экономика, Новосибирск
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами

РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний из регионов с зарубежными поставщиками

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Реверсная бизнес-миссия в сфере агропромышленного комплекса, организованная Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), стартовала 10 июля в Новосибирске, сообщает центр.
"Для обсуждения сотрудничества с российскими компаниями в Новосибирск приехали дистрибьюторы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама. Миссия продлится два дня", - говорится в сообщении. В первый день для иностранных байеров были организованы визиты на передовые новосибирские предприятия АПК.
В том числе на ООО "Пассим" — производитель круп, который успешно экспортирует продукцию в страны СНГ и планирует поставки в ОАЭ, Монголию, Иран и Индию, ООО "Маслов" — предприятие по производству рапсового масла с мощностью переработки 450 тысяч тонн в год. Компания активно развивает экспорт в Китай и планирует расширение на рынки Ближнего Востока.
Также байеры побывали на ООО "Птицефабрика Улыбино" — производитель утки с мощностью 17 тысяч тонн продукции. Продукция реализуется во всех регионах России и экспортируется в Китай, Беларусь, Армению, Казахстан и Азербайджан. Фабрика планирует расширение географии экспорта на Ближнем Востоке.
"Развитие межрегионального сотрудничества — это мощный драйвер экономического роста. Когда регионы объединяют ресурсы, компетенции и инфраструктуру, они создают синергию, которая рождает новые совместные проекты, повышает конкурентоспособность и усиливает их позиции на мировой арене", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО РЭЦ (Российский экспортный центр) Наталья Минаева - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Экспортная регата "На каблуках" прошла в Новосибирске
Вчера, 11:49
 
ЭкономикаНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала