https://ria.ru/20250710/sessiya-2028391748.html
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами - РИА Новости, 10.07.2025
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами
Реверсная бизнес-миссия в сфере агропромышленного комплекса, организованная Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке Российского... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:14:00+03:00
2025-07-10T16:14:00+03:00
2025-07-10T16:14:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Реверсная бизнес-миссия в сфере агропромышленного комплекса, организованная Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), стартовала 10 июля в Новосибирске, сообщает центр."Для обсуждения сотрудничества с российскими компаниями в Новосибирск приехали дистрибьюторы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама. Миссия продлится два дня", - говорится в сообщении. В первый день для иностранных байеров были организованы визиты на передовые новосибирские предприятия АПК.В том числе на ООО "Пассим" — производитель круп, который успешно экспортирует продукцию в страны СНГ и планирует поставки в ОАЭ, Монголию, Иран и Индию, ООО "Маслов" — предприятие по производству рапсового масла с мощностью переработки 450 тысяч тонн в год. Компания активно развивает экспорт в Китай и планирует расширение на рынки Ближнего Востока.Также байеры побывали на ООО "Птицефабрика Улыбино" — производитель утки с мощностью 17 тысяч тонн продукции. Продукция реализуется во всех регионах России и экспортируется в Китай, Беларусь, Армению, Казахстан и Азербайджан. Фабрика планирует расширение географии экспорта на Ближнем Востоке."Развитие межрегионального сотрудничества — это мощный драйвер экономического роста. Когда регионы объединяют ресурсы, компетенции и инфраструктуру, они создают синергию, которая рождает новые совместные проекты, повышает конкурентоспособность и усиливает их позиции на мировой арене", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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экономика, новосибирск
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами
РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний из регионов с зарубежными поставщиками
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Реверсная бизнес-миссия в сфере агропромышленного комплекса, организованная Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), стартовала 10 июля в Новосибирске, сообщает центр.
"Для обсуждения сотрудничества с российскими компаниями в Новосибирск приехали дистрибьюторы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама. Миссия продлится два дня", - говорится в сообщении. В первый день для иностранных байеров были организованы визиты на передовые новосибирские предприятия АПК.
В том числе на ООО "Пассим" — производитель круп, который успешно экспортирует продукцию в страны СНГ и планирует поставки в ОАЭ, Монголию, Иран и Индию, ООО "Маслов" — предприятие по производству рапсового масла с мощностью переработки 450 тысяч тонн в год. Компания активно развивает экспорт в Китай и планирует расширение на рынки Ближнего Востока.
Также байеры побывали на ООО "Птицефабрика Улыбино" — производитель утки с мощностью 17 тысяч тонн продукции. Продукция реализуется во всех регионах России и экспортируется в Китай, Беларусь, Армению, Казахстан и Азербайджан. Фабрика планирует расширение географии экспорта на Ближнем Востоке.
"Развитие межрегионального сотрудничества — это мощный драйвер экономического роста. Когда регионы объединяют ресурсы, компетенции и инфраструктуру, они создают синергию, которая рождает новые совместные проекты, повышает конкурентоспособность и усиливает их позиции на мировой арене", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".