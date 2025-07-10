https://ria.ru/20250710/sessiya-2028391748.html

РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами

РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами - РИА Новости, 10.07.2025

РЭЦ открыл закупочную сессию для компаний с зарубежными дистрибьюторами

Реверсная бизнес-миссия в сфере агропромышленного комплекса, организованная Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке Российского... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:14:00+03:00

2025-07-10T16:14:00+03:00

2025-07-10T16:14:00+03:00

экономика

новосибирск

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Реверсная бизнес-миссия в сфере агропромышленного комплекса, организованная Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), стартовала 10 июля в Новосибирске, сообщает центр."Для обсуждения сотрудничества с российскими компаниями в Новосибирск приехали дистрибьюторы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама. Миссия продлится два дня", - говорится в сообщении. В первый день для иностранных байеров были организованы визиты на передовые новосибирские предприятия АПК.В том числе на ООО "Пассим" — производитель круп, который успешно экспортирует продукцию в страны СНГ и планирует поставки в ОАЭ, Монголию, Иран и Индию, ООО "Маслов" — предприятие по производству рапсового масла с мощностью переработки 450 тысяч тонн в год. Компания активно развивает экспорт в Китай и планирует расширение на рынки Ближнего Востока.Также байеры побывали на ООО "Птицефабрика Улыбино" — производитель утки с мощностью 17 тысяч тонн продукции. Продукция реализуется во всех регионах России и экспортируется в Китай, Беларусь, Армению, Казахстан и Азербайджан. Фабрика планирует расширение географии экспорта на Ближнем Востоке."Развитие межрегионального сотрудничества — это мощный драйвер экономического роста. Когда регионы объединяют ресурсы, компетенции и инфраструктуру, они создают синергию, которая рождает новые совместные проекты, повышает конкурентоспособность и усиливает их позиции на мировой арене", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250710/eksport-2028320786.html

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экономика, новосибирск