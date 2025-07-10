https://ria.ru/20250710/rubio-2028380351.html

США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио

США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025

США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио

США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:35:00+03:00

2025-07-10T15:35:00+03:00

2025-07-10T15:35:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", - заявил он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.

https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028369653.html

сша

украина

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Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, марко рубио, сергей лавров