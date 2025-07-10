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США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
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15:35 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/rubio-2028380351.html
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:35:00+03:00
2025-07-10T15:35:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", - заявил он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, сергей лавров
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио

Рубио: США разочарованы отсутствием большого прогресса в переговорах по Украине

© Фото : МИД России/TelegramГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.
«
"Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", - заявил он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество
Вчера, 14:55
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоСергей Лавров
 
 
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