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США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:35:00+03:00
2025-07-10T15:35:00+03:00
2025-07-10T15:35:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", - заявил он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, сергей лавров
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
Рубио: США разочарованы отсутствием большого прогресса в переговорах по Украине