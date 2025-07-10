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Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь - РИА Новости, 10.07.2025
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01:25 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/rospotrebnadzor-2028252279.html
Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь
Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь - РИА Новости, 10.07.2025
Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь
Специалисты Роспотребнадзора разработали уникальный экспресс-тест для быстрого выявления вируса Цзинмэнь, который передается через клещей, рассказали РИА... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:25:00+03:00
2025-07-10T01:25:00+03:00
общество
китай
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали уникальный экспресс-тест для быстрого выявления вируса Цзинмэнь, который передается через клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Вирус Цзинмэнь (Jingmen tick virus) впервые был обнаружен в 2013 году в клещах на территории Китая. Позже его стали выявлять у людей, обращавшихся за медицинской помощью после укусов. "Специалисты центра "Вектор" уже зафиксировали случаи вируса в клещах как в азиатской, так и в европейской частях России. В рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья" был разработан уникальный экспресс-тест, который позволяет быстро диагностировать инфекцию и начать лечение", - рассказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре уточнили, что тест позволяет анализировать как самих клещей, так и образцы крови пациентов. Также он способен выявлять даже минимальные концентрации вируса в образцах, что обеспечивает раннюю диагностику. "Центр "Вектор" готов производить до 10 тысяч тестов в год, чтобы обеспечить надежный мониторинг вируса Цзинмэнь в России", - добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250701/kleschi-2026407854.html
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общество, китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Китай, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь

Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для быстрого выявления вируса Цзинмэнь

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКлещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали уникальный экспресс-тест для быстрого выявления вируса Цзинмэнь, который передается через клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Вирус Цзинмэнь (Jingmen tick virus) впервые был обнаружен в 2013 году в клещах на территории Китая. Позже его стали выявлять у людей, обращавшихся за медицинской помощью после укусов.
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"Специалисты центра "Вектор" уже зафиксировали случаи вируса в клещах как в азиатской, так и в европейской частях России. В рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья" был разработан уникальный экспресс-тест, который позволяет быстро диагностировать инфекцию и начать лечение", - рассказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что тест позволяет анализировать как самих клещей, так и образцы крови пациентов. Также он способен выявлять даже минимальные концентрации вируса в образцах, что обеспечивает раннюю диагностику.
"Центр "Вектор" готов производить до 10 тысяч тестов в год, чтобы обеспечить надежный мониторинг вируса Цзинмэнь в России", - добавили в Роспотребнадзоре.
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ОбществоКитайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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