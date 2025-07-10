Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь
Роспотребнадзор разработал экспресс-тест для быстрого выявления вируса Цзинмэнь
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКлещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали уникальный экспресс-тест для быстрого выявления вируса Цзинмэнь, который передается через клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Вирус Цзинмэнь (Jingmen tick virus) впервые был обнаружен в 2013 году в клещах на территории Китая. Позже его стали выявлять у людей, обращавшихся за медицинской помощью после укусов.
"Специалисты центра "Вектор" уже зафиксировали случаи вируса в клещах как в азиатской, так и в европейской частях России. В рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья" был разработан уникальный экспресс-тест, который позволяет быстро диагностировать инфекцию и начать лечение", - рассказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что тест позволяет анализировать как самих клещей, так и образцы крови пациентов. Также он способен выявлять даже минимальные концентрации вируса в образцах, что обеспечивает раннюю диагностику.
"Центр "Вектор" готов производить до 10 тысяч тестов в год, чтобы обеспечить надежный мониторинг вируса Цзинмэнь в России", - добавили в Роспотребнадзоре.
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