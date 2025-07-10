https://ria.ru/20250710/roskomnadzor-2028457860.html
Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК
Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК - РИА Новости, 10.07.2025
Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК) нет, однако всплеск обращений на работу Системы... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:55:00+03:00
2025-07-10T17:55:00+03:00
2025-07-10T22:58:00+03:00
экономика
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сбербанк россии
альфа-банк
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК) нет, однако всплеск обращений на работу Системы быстрых платежей (СБП) и связанных с ним сервисов банков сохраняется. "Десятого июля с 15.30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует всплеск обращений в связи с проблемой в работе СБП и связанных с ним сервисов банков. По состоянию на 17.10 проблема сохраняется. Дежурная служба ЦМУ ССОП сообщает, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет", - заявили в ведомстве. Ранее россияне стали жаловаться на работу СБП: за последний час число жалоб превысило 3,5 тысячи, а за сутки - почти 7 тысяч. Помимо этого, россияне жалуются на сбои в работе Сбербанка, Т-банка, ВТБ, Альфа-банка и "Озон банка". В свою очередь НСПК сообщила, что время обработки операций через СБП выросло из-за инцидента на стороне провайдера.
https://ria.ru/20250710/tekhnologii-2028397501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Сбербанк России, Альфа-банк
Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК
Роскомнадзор: DDoS-атак на инфраструктуру систем платежных карт не зафиксировано