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Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК - РИА Новости, 10.07.2025
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17:55 10.07.2025 (обновлено: 22:58 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/roskomnadzor-2028457860.html
Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК
Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК - РИА Новости, 10.07.2025
Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК) нет, однако всплеск обращений на работу Системы... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:55:00+03:00
2025-07-10T22:58:00+03:00
экономика
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сбербанк россии
альфа-банк
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК) нет, однако всплеск обращений на работу Системы быстрых платежей (СБП) и связанных с ним сервисов банков сохраняется. "Десятого июля с 15.30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует всплеск обращений в связи с проблемой в работе СБП и связанных с ним сервисов банков. По состоянию на 17.10 проблема сохраняется. Дежурная служба ЦМУ ССОП сообщает, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет", - заявили в ведомстве. Ранее россияне стали жаловаться на работу СБП: за последний час число жалоб превысило 3,5 тысячи, а за сутки - почти 7 тысяч. Помимо этого, россияне жалуются на сбои в работе Сбербанка, Т-банка, ВТБ, Альфа-банка и "Озон банка". В свою очередь НСПК сообщила, что время обработки операций через СБП выросло из-за инцидента на стороне провайдера.
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96
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7 495 645-6601
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экономика, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Сбербанк России, Альфа-банк
Роскомнадзор не зафиксировал DDoS-атак на НСПК

Роскомнадзор: DDoS-атак на инфраструктуру систем платежных карт не зафиксировано

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК) нет, однако всплеск обращений на работу Системы быстрых платежей (СБП) и связанных с ним сервисов банков сохраняется.
«
"Десятого июля с 15.30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует всплеск обращений в связи с проблемой в работе СБП и связанных с ним сервисов банков. По состоянию на 17.10 проблема сохраняется. Дежурная служба ЦМУ ССОП сообщает, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет", - заявили в ведомстве.
Ранее россияне стали жаловаться на работу СБП: за последний час число жалоб превысило 3,5 тысячи, а за сутки - почти 7 тысяч. Помимо этого, россияне жалуются на сбои в работе Сбербанка, Т-банка, ВТБ, Альфа-банка и "Озон банка". В свою очередь НСПК сообщила, что время обработки операций через СБП выросло из-за инцидента на стороне провайдера.
Логотип приложения СПБэй на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Время обработки операций через СБП выросло
Вчера, 16:46
 
ЭкономикаТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сбербанк РоссииАльфа-банк
 
 
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