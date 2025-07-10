https://ria.ru/20250710/rjabki-2028342223.html

Новые санкции США не поменяют картину кардинально, считает Рябков

Новые санкции США не поменяют картину кардинально, считает Рябков - РИА Новости, 10.07.2025

Новые санкции США не поменяют картину кардинально, считает Рябков

Новые американские санкции, если их введут, кардинально картину не поменяют, заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:06:00+03:00

2025-07-10T13:06:00+03:00

2025-07-10T15:03:00+03:00

экономика

россия

сша

сергей рябков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новые американские санкции, если их введут, кардинально картину не поменяют, заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков."Давайте посмотрим, что с этим будет происходить дальше. Конечно, деятельность определенных фигур в сенате конгресса США вызывает озабоченность, поскольку она направлена на подрыв в том числе некой базы для нормального взаимодействия, то есть идет во вред самим США. Мы же считаем, что в условиях, когда в отношении России принято более 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента, <…> конечно, потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет", — сказал он.Он добавил, что "санкционные потуги" Вашингтона нельзя сбрасывать со счетов, но угрозы новых санкций уже стали обыденностью. Россия умеет работать в этих условиях и будет двигаться и дальше независимым, суверенным поступательным курсом, подчеркнул Рябков.В начале апреля известный антироссийской риторикой сенатор Линдси Грэм* предложил законопроект, который предполагает введение ограничений против Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по украинскому урегулированию или возможного нарушения будущего соглашения. В частности, это 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.По информации агентства Bloomberg, сенаторы не готовы принять этот документ без одобрения президента. Трамп же заявил, что перспектива принятия законопроекта будет полностью зависеть от его собственного решения. Как утверждают источники издания Politico в Белом доме и конгрессе, Трамп готов поддержать документ при условии, что сам он получит полномочия по снятию санкций.При этом глава Белого дома признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250710/posol-2028322391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, сергей рябков, санкции в отношении россии