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Адвокат Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта - РИА Новости, 10.07.2025
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04:18 10.07.2025 (обновлено: 04:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/reaktsija-2028259761.html
Адвокат Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта
Адвокат Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта - РИА Новости, 10.07.2025
Адвокат Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта
Защите находящегося в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова неизвестна его реакция на смерть предшественника Романа Старовойта, сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:18:00+03:00
2025-07-10T04:23:00+03:00
происшествия
курская область
россия
московская область (подмосковье)
алексей смирнов (политик)
роман старовойт
владимир лукин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защите находящегося в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова неизвестна его реакция на смерть предшественника Романа Старовойта, сообщил РИА Новости адвокат Смирнова Сергей Бушин. "Пока не виделись с подзащитным, поэтому информации (о его реакции на смерть Старовойта - прим.) у меня нет", - рассказал собеседник агентства. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова ранее заявляла РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011662672.html
курская область
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, курская область, россия, московская область (подмосковье), алексей смирнов (политик) , роман старовойт, владимир лукин, следственный комитет россии (ск рф), курская областная дума, генеральная прокуратура рф, самоубийство романа старовойта
Происшествия, Курская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Алексей Смирнов (политик) , Роман Старовойт, Владимир Лукин, Следственный комитет России (СК РФ), Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ, Самоубийство Романа Старовойта
Адвокат Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта

Защита Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Смирнов
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алексей Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защите находящегося в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова неизвестна его реакция на смерть предшественника Романа Старовойта, сообщил РИА Новости адвокат Смирнова Сергей Бушин.
"Пока не виделись с подзащитным, поэтому информации (о его реакции на смерть Старовойта - прим.) у меня нет", - рассказал собеседник агентства.
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По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова ранее заявляла РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
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ПроисшествияКурская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)Алексей Смирнов (политик)Роман СтаровойтВладимир ЛукинСледственный комитет России (СК РФ)Курская областная ДумаГенеральная прокуратура РФСамоубийство Романа Старовойта
 
 
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