https://ria.ru/20250710/reaktsija-2028259761.html

Адвокат Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта

Адвокат Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта - РИА Новости, 10.07.2025

Адвокат Смирнова не знает о реакции экс-губернатора на смерть Старовойта

Защите находящегося в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова неизвестна его реакция на смерть предшественника Романа Старовойта, сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:18:00+03:00

2025-07-10T04:18:00+03:00

2025-07-10T04:23:00+03:00

происшествия

курская область

россия

московская область (подмосковье)

алексей смирнов (политик)

роман старовойт

владимир лукин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защите находящегося в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова неизвестна его реакция на смерть предшественника Романа Старовойта, сообщил РИА Новости адвокат Смирнова Сергей Бушин. "Пока не виделись с подзащитным, поэтому информации (о его реакции на смерть Старовойта - прим.) у меня нет", - рассказал собеседник агентства. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова ранее заявляла РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011662672.html

курская область

россия

московская область (подмосковье)

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