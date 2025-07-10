"Не цепляйся за тех, кто отвернулся": развод Димона из "Бумера"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Андрей Мерзликин с супругой Анной на премьере российского военно-драматического фильма режиссёра Сергея Мокрицкого "Первый Оскар" в кинотеатре "Художественный"
Актер Андрей Мерзликин с супругой Анной на премьере российского военно-драматического фильма режиссёра Сергея Мокрицкого "Первый Оскар" в кинотеатре "Художественный"
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Одной из самых крепких пар российского кино больше не существует. Звезда "Бумера" Андрей Мерзликин официально расстался с женой после двух десятилетий брака. Экс-супруга публично назвала его "честным и порядочным человеком", сам актер философски цитирует старцев. Что на самом деле стоит за расставанием одной из самых закрытых семей российского кино?
Ирония календаря
Символичность даты развода поражает — именно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Решение принял мировой судья Очаково-Матвеевского района Москвы, поставив точку в истории, которая началась в середине нулевых.
© Фото : СТВ, 2006Съемки фильма "Бумер: Фильм второй"
© Фото : СТВ, 2006
Съемки фильма "Бумер: Фильм второй"
Заявление на развод Мерзликин подал еще 4 июня, назначив беседу на 19 число. Процедура прошла без скандалов и публичных разборок — бывшие супруги продемонстрировали удивительную зрелость. Даже на похоронах отца актера в июне Анна пришла поддержать экс-мужа вместе с дочерью Серафимой.
От космонавта до звезды экрана
Родившийся в марте 1973 года в наукограде Королеве, он мечтал покорять космос. Отец-дальнобойщик, мама-бухгалтер, скромная семья и большие планы на жизнь.
После восьмого класса поступил в техникум космического машиностроения, качал мышцы в расчете на отбор в космонавты. Но к выпуску понял — не его стезя. Получил диплом радиотехника, затем красный диплом академии сферы быта и услуг.
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков | Перейти в медиабанкАктер Андрей Мерзликин на церемонии открытия XIX Международного фестиваля "Зеркало. Философия Тарковского" в Юрьевце
Актер Андрей Мерзликин на церемонии открытия XIX Международного фестиваля "Зеркало. Философия Тарковского" в Юрьевце
А дальше — резкий поворот. Друзья рассказали про театральные вузы, Мерзликин сначала смеялся, потом подал документы в пять заведений сразу. ВГИК принял, но образцовым студентом он не стал — даже отчислили, пришлось доучиваться платно.
Зато карьера пошла стремительно. Еще студентом получал призы за короткометражки, в 1999-м снялся у Евгения Матвеева. А потом грянул "Бумер" — роль Димона по кличке Ошпаренный сделала его узнаваемым по всей стране.
Семейное счастье по расписанию
Жениться Мерзликин решил в 33 года, к выбору спутницы жизни подходил основательно. Избранницей стала Анна Осокина, психолог по образованию.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Андрей Мерзликин с супругой Анной на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"
Актер Андрей Мерзликин с супругой Анной на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"
Дети рождались с завидной регулярностью. В 2006-м появился Федор, через два года — Серафима, еще через два — Евдокия. В 2016-м семья пополнилась младшим сыном Макаром.
"В каком бы интереснейшем месте я ни бывал, я спрашиваю детей: вы хотели бы со мной быть? А вот младший сын особенный. Он от меня не отлучался бы", — рассказывал актер о Макаре, который не отходил от отца ни на шаг.
На публике семья выглядела идеально. Мерзликин в интервью рассуждал о дружбе между супругами, Анна поддерживала мужа на премьерах. В 2012-м они даже снялись в программе "Пока все дома", демонстрируя семейную идиллию.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Игорь Волошин и актер Андрей Мерзликин на премьере фильма Олега Степченко "Вий"
Режиссер Игорь Волошин и актер Андрей Мерзликин на премьере фильма Олега Степченко "Вий"
Звоночки и тревожные сигналы
Первые трещины появились задолго до официального развода. В 2021 году СМИ уже сообщали о поданном Анной заявлении на развод, но тогда супругам удалось договориться.
В 2025-м тревожные сигналы участились. Анна перестала появляться с мужем на публичных мероприятиях, годовщину свадьбы пара проигнорировала. Молчание супругов только подливало масла в огонь слухов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Андрей Мерзликин на церемонии открытия XXV Российского кинофестиваля "Кинотавр"
Актер Андрей Мерзликин на церемонии открытия XXV Российского кинофестиваля "Кинотавр"
В Сети заговорили о романе актера с тренером по скалолазанию по имени Полина, затем всплыли сплетни о связи с актрисой Марией Горбань. Мерзликин называл это фейками, но червь сомнения уже точил общественное мнение.
"Андрей — честный человек"
Когда в июне новость о разводе взорвала медиапространство, первой отреагировала Анна. Профессиональный психолог обратилась к поклонникам с просьбой "не придумывать то, чего не было".
"Андрей честный и порядочный мужчина", — заявила она, тем самым закрыв тему возможных измен. Формулировка звучала как диагноз: да, мы расстаемся, но не из-за предательства.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Андрей Мерзликин, продюсер Наталья Мокрицкая и актер Валерий Мищенко (слева направо) на премьере российского военно-драматического фильма "Первый Оскар" режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре "Художественный"
Актер Андрей Мерзликин, продюсер Наталья Мокрицкая и актер Валерий Мищенко (слева направо) на премьере российского военно-драматического фильма "Первый Оскар" режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре "Художественный"
Сам Мерзликин выбрал философский подход, процитировав старца Илия: "Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя. Отпусти и поблагодари". Красивые слова, за которыми скрывается человеческая боль и разочарование.
Причина остается тайной
Истинные мотивы расставания остаются загадкой. После подачи иска 4 июня в СМИ тут же появились слухи об изменах актера.
Называли две предполагаемые "разлучницы". Первая — актриса Мария Горбань, с которой Мерзликин снимался и играл экранную пару. Сплетники утверждали, что их отношения вышли за рамки деловых.
© Кинокомпания «RUmedia»Кадр из фильма "Рассказы"
© Кинокомпания «RUmedia»
Кадр из фильма "Рассказы"
Вторая версия касалась девушки по имени Полина — тренера по скалолазанию. В июне Мерзликин выложил в соцсетях фото с молодой спортсменкой, подписав "предчувствие лета". Совпадение с датой подачи иска подлило масла в огонь слухов.
Однако Анна категорически опровергла версию об измене, публично назвав бывшего мужа "честным и порядочным". Сам Мерзликин предпочел не комментировать сплетни.
Возможно, причина кроется в банальной бытовой усталости или творческих разногласиях. Двадцать лет брака, четверо детей, постоянные съемки — груз публичности мог оказаться слишком тяжелым для семейного очага.
Интервью с актером Андреем Мерзликиным
Андрей продолжает активно сниматься — в 2024-м вышел "Северный полюс", где он сыграл капитана атомной подлодки. В копилке заслуженного артиста России — две премии ФСБ за роли в военных фильмах и десятки ярких образов.
Дети остаются приоритетом для обоих родителей. 19-летний Федор увлекается музыкой и режиссурой, 17-летняя Серафима танцует и интересуется психологией, 15-летняя Евдокия блистает в школьных спектаклях. А 10-летний Макар по-прежнему не отпускает отца ни на шаг.
Дележ имущества на 140 миллионов
Самое острое впереди — раздел совместно нажитого. По данным Telegram-канала Shot, экс-супругам предстоит поделить состояние на 140 миллионов рублей.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктер Андрей Мерзликин на открытии 13-го Международного кинофестиваля стран азиатско-тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Актер Андрей Мерзликин на открытии 13-го Международного кинофестиваля стран азиатско-тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке
На кону две московские квартиры в центре стоимостью свыше 50 миллионов и роскошное шале в Наро-Фоминском районе за 70 миллионов. Загородная резиденция представляет собой настоящий семейный рай — двухэтажный дом площадью 237 квадратных метров на участке в 1664 "квадрата", семь спален, детские комнаты, собственная роща.
К дому прилагаются гараж в 35 квадратов и баня площадью 80 метров. Все это великолепие теперь подлежит разделу согласно семейному кодексу — пополам, если стороны не договорятся иначе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАндрей Стемпковский, актеры Андрей Мерзликин, Григорий Добрыгин и Игорь Волошин (слева направо)
Андрей Стемпковский, актеры Андрей Мерзликин, Григорий Добрыгин и Игорь Волошин (слева направо)
"Все движимое и недвижимое имущество, доходы от бизнеса, банковские счета будут делиться 50 на 50", — объясняет адвокат Майя Швецова.
Пикантная деталь — экс-супругам предстоит поделить и общие долги. В частности, задолженность по коммунальным услугам в размере 162 тысяч рублей.
Автопарк тоже требует дележа. От семейного Volvo XC90 актер пересел на Jeep Liberty и MINI — возможно, раздел имущества начался задолго до официального развода.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Утомленные солнцем 2. Цитадель"
Премьера фильма "Утомленные солнцем 2. Цитадель"
Теперь вместо семейного счастья — юристы, документы и холодные расчеты. История любви длиной в двадцать лет превратилась в бухгалтерский баланс. Но жизнь продолжается, дети растут, а карьера не стоит на месте.