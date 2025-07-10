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Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК - РИА Новости, 10.07.2025
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Липецкая область
 
12:21 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/razvitie-2028331450.html
Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК
Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК - РИА Новости, 10.07.2025
Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК
На развитие сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса в 2025 году Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей в виде господдержки, в первом полугодии... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:21:00+03:00
2025-07-10T12:21:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. На развитие сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса в 2025 году Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей в виде господдержки, в первом полугодии региону уже перечислено 1,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что поддержка оказывается как на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, так и из областных средств. По словам Артамонова, благодаря выделенным средствам обеспечено финансирование производства и реализации зерновых, переработанного на пищевую продукцию молока, содержания племенных быков и племенного маточного поголовья, закладки питомников, реализации молока. Также господдержка направляется на закладку многолетних насаждений и уход за ними, производство картофеля и овощей, на мелиоративные работы и другие направления. "Развитие сельского хозяйства – один из ключевых приоритетов для Липецкой области. Государственная поддержка позволяет нашим аграриям внедрять современные технологии, увеличивать объемы производства и укреплять продовольственную безопасность региона. Уверен, что эти инвестиции дадут мощный импульс развитию всего агропромышленного комплекса", – прокомментировал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Экономика
Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК

Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК в 2025 году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. На развитие сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса в 2025 году Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей в виде господдержки, в первом полугодии региону уже перечислено 1,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что поддержка оказывается как на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, так и из областных средств.
По словам Артамонова, благодаря выделенным средствам обеспечено финансирование производства и реализации зерновых, переработанного на пищевую продукцию молока, содержания племенных быков и племенного маточного поголовья, закладки питомников, реализации молока.
Также господдержка направляется на закладку многолетних насаждений и уход за ними, производство картофеля и овощей, на мелиоративные работы и другие направления.
"Развитие сельского хозяйства – один из ключевых приоритетов для Липецкой области. Государственная поддержка позволяет нашим аграриям внедрять современные технологии, увеличивать объемы производства и укреплять продовольственную безопасность региона. Уверен, что эти инвестиции дадут мощный импульс развитию всего агропромышленного комплекса", – прокомментировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
 
 
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