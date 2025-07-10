https://ria.ru/20250710/razvitie-2028331450.html

Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК

Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК - РИА Новости, 10.07.2025

Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей на развитие АПК

На развитие сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса в 2025 году Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей в виде господдержки, в первом полугодии... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:21:00+03:00

2025-07-10T12:21:00+03:00

2025-07-10T12:21:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. На развитие сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса в 2025 году Липецкая область получит 3,1 миллиарда рублей в виде господдержки, в первом полугодии региону уже перечислено 1,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что поддержка оказывается как на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, так и из областных средств. По словам Артамонова, благодаря выделенным средствам обеспечено финансирование производства и реализации зерновых, переработанного на пищевую продукцию молока, содержания племенных быков и племенного маточного поголовья, закладки питомников, реализации молока. Также господдержка направляется на закладку многолетних насаждений и уход за ними, производство картофеля и овощей, на мелиоративные работы и другие направления. "Развитие сельского хозяйства – один из ключевых приоритетов для Липецкой области. Государственная поддержка позволяет нашим аграриям внедрять современные технологии, увеличивать объемы производства и укреплять продовольственную безопасность региона. Уверен, что эти инвестиции дадут мощный импульс развитию всего агропромышленного комплекса", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20250707/lipetsk-2027698929.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, экономика