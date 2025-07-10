https://ria.ru/20250710/pvo-2028331586.html

Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью

Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 10.07.2025

Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью

Дежурными средствами ПВО России сбиты восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:22:00+03:00

2025-07-10T12:22:00+03:00

2025-07-10T17:46:00+03:00

россия

белгородская область

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО России сбиты восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. "В период с 08.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250710/bpla-2028272694.html

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россия, белгородская область