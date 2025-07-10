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Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью
Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 10.07.2025
Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью
Дежурными средствами ПВО России сбиты восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:22:00+03:00
2025-07-10T12:22:00+03:00
2025-07-10T17:46:00+03:00
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белгородская область
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО России сбиты восемь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. "В период с 08.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область
Россия, Белгородская область
Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью
МО РФ: силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью