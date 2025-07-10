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В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков - РИА Новости, 10.07.2025
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15:54 10.07.2025 (обновлено: 17:28 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/putin-2028385450.html
В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков
В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков - РИА Новости, 10.07.2025
В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков
Президент РФ Владимир Путин на очном совещании, посвященном вопросам образования, собрал за своим столом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:54:00+03:00
2025-07-10T17:28:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на очном совещании, посвященном вопросам образования, собрал за своим столом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Участники совещания также выступили с докладами.
https://ria.ru/20250710/putin-2028381260.html
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россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, сергей кравцов
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов
В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков

Путин провел совещание, посвященное вопросам образования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на очном совещании, посвященном вопросам образования, собрал за своим столом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Участники совещания также выступили с докладами.
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