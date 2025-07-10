https://ria.ru/20250710/putin-2028385450.html
В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков
В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков - РИА Новости, 10.07.2025
В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков
Президент РФ Владимир Путин на очном совещании, посвященном вопросам образования, собрал за своим столом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:54:00+03:00
2025-07-10T15:54:00+03:00
2025-07-10T17:28:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на очном совещании, посвященном вопросам образования, собрал за своим столом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Участники совещания также выступили с докладами.
https://ria.ru/20250710/putin-2028381260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, сергей кравцов
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов
В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков
Путин провел совещание, посвященное вопросам образования