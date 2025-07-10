https://ria.ru/20250710/putin-2028385450.html

В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков

В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков - РИА Новости, 10.07.2025

В совещании по образованию участвовали Чернышенко, Кравцов и Фальков

Президент РФ Владимир Путин на очном совещании, посвященном вопросам образования, собрал за своим столом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:54:00+03:00

2025-07-10T15:54:00+03:00

2025-07-10T17:28:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на очном совещании, посвященном вопросам образования, собрал за своим столом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Участники совещания также выступили с докладами.

https://ria.ru/20250710/putin-2028381260.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, сергей кравцов