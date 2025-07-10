https://ria.ru/20250710/putin-2028380741.html
Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин
Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин - РИА Новости, 10.07.2025
Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин
Все выпускные из школ и сдача экзаменов уже прошли, начался этап поступления в учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:36:00+03:00
2025-07-10T15:36:00+03:00
2025-07-10T15:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все выпускные из школ и сдача экзаменов уже прошли, начался этап поступления в учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные. И сейчас начался другой этап - уже поступления в специальные учебных заведения, и средние, и высшие", - сказал Путин на совещании по вопросам образования. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. В результате один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек - за два. Стобальниками стали 6 820 человек.
https://ria.ru/20250710/ege-2028377460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Владимир Путин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин
Путин: все выпускные из школ прошли, начался этап поступления