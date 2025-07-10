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Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин - РИА Новости, 10.07.2025
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15:36 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/putin-2028380741.html
Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин
Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин - РИА Новости, 10.07.2025
Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин
Все выпускные из школ и сдача экзаменов уже прошли, начался этап поступления в учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:36:00+03:00
2025-07-10T15:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все выпускные из школ и сдача экзаменов уже прошли, начался этап поступления в учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные. И сейчас начался другой этап - уже поступления в специальные учебных заведения, и средние, и высшие", - сказал Путин на совещании по вопросам образования. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. В результате один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек - за два. Стобальниками стали 6 820 человек.
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общество, россия, владимир путин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Владимир Путин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин

Путин: все выпускные из школ прошли, начался этап поступления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все выпускные из школ и сдача экзаменов уже прошли, начался этап поступления в учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные. И сейчас начался другой этап - уже поступления в специальные учебных заведения, и средние, и высшие", - сказал Путин на совещании по вопросам образования.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. В результате один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек - за два. Стобальниками стали 6 820 человек.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Вчера, 15:27
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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