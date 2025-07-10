https://ria.ru/20250710/putin-2028380741.html

Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин

Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин - РИА Новости, 10.07.2025

Все выпускные из школ уже прошли, заявил Путин

Все выпускные из школ и сдача экзаменов уже прошли, начался этап поступления в учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:36:00+03:00

2025-07-10T15:36:00+03:00

2025-07-10T15:36:00+03:00

общество

россия

владимир путин

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все выпускные из школ и сдача экзаменов уже прошли, начался этап поступления в учебные заведения, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные. И сейчас начался другой этап - уже поступления в специальные учебных заведения, и средние, и высшие", - сказал Путин на совещании по вопросам образования. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. В результате один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек - за два. Стобальниками стали 6 820 человек.

https://ria.ru/20250710/ege-2028377460.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)