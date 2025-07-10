Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии" - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/putin-2028366653.html
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии" - РИА Новости, 10.07.2025
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Х Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:43:00+03:00
2025-07-10T14:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Х Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии", отметив, что организаторы встречи поддерживают социально ответственных предпринимателей, уделяют приоритетное внимание востребованным благотворительным инициативам. "И конечно, важно, что организаторы встречи поддерживают социально ответственных предпринимателей, уделяют приоритетное внимание востребованным благотворительным инициативам", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что форум предоставляет участникам отличную возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные проблемы, связанные с развитием реабилитационной индустрии, повышением качества выпускаемой продукции, широким внедрением в отрасль отечественных инновационных технологий и инженерных разработок. Президент убежден, что форум пройдёт в деловом, конструктивном ключе, позволит обменяться накопленным опытом, запустить совместные проекты и программы, которые послужат созданию достойных условий для жизни, творческой, профессиональной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20250703/putin-2026978409.html
https://ria.ru/20250703/tekhnologii-2026958823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"

Путин: организаторы форума "Надежда на технологии" поддерживают предпринимателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Х Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии", отметив, что организаторы встречи поддерживают социально ответственных предпринимателей, уделяют приоритетное внимание востребованным благотворительным инициативам.
"И конечно, важно, что организаторы встречи поддерживают социально ответственных предпринимателей, уделяют приоритетное внимание востребованным благотворительным инициативам", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин
3 июля, 16:37
Путин отметил, что форум предоставляет участникам отличную возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные проблемы, связанные с развитием реабилитационной индустрии, повышением качества выпускаемой продукции, широким внедрением в отрасль отечественных инновационных технологий и инженерных разработок.
Президент убежден, что форум пройдёт в деловом, конструктивном ключе, позволит обменяться накопленным опытом, запустить совместные проекты и программы, которые послужат созданию достойных условий для жизни, творческой, профессиональной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин
3 июля, 15:48
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала