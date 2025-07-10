https://ria.ru/20250710/putin-2028366653.html
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии" - РИА Новости, 10.07.2025
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Х Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:43:00+03:00
2025-07-10T14:43:00+03:00
2025-07-10T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Х Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии", отметив, что организаторы встречи поддерживают социально ответственных предпринимателей, уделяют приоритетное внимание востребованным благотворительным инициативам. "И конечно, важно, что организаторы встречи поддерживают социально ответственных предпринимателей, уделяют приоритетное внимание востребованным благотворительным инициативам", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что форум предоставляет участникам отличную возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные проблемы, связанные с развитием реабилитационной индустрии, повышением качества выпускаемой продукции, широким внедрением в отрасль отечественных инновационных технологий и инженерных разработок. Президент убежден, что форум пройдёт в деловом, конструктивном ключе, позволит обменяться накопленным опытом, запустить совместные проекты и программы, которые послужат созданию достойных условий для жизни, творческой, профессиональной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20250703/putin-2026978409.html
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общество, россия, владимир путин, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Путин: организаторы форума "Надежда на технологии" поддерживают предпринимателей