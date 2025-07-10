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Энергоснабжение восстановили почти по всей Пензе после пожара на ТЭЦ

Энергоснабжение восстановили почти по всей Пензе после пожара на ТЭЦ - РИА Новости, 10.07.2025

Энергоснабжение восстановили почти по всей Пензе после пожара на ТЭЦ

Энергоснабжение восстановлено почти по всей Пензе после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:50:00+03:00

2025-07-10T22:50:00+03:00

2025-07-10T22:50:00+03:00

пензенская область

происшествия

пенза

олег мельниченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕНЗА, 10 июл - РИА Новости. Энергоснабжение восстановлено почти по всей Пензе после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее в местном филиале компании "Т Плюс" сообщили, что около 18.00 мск загорелся транзитный трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, были нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Мельниченко заявлял, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в филиале "Т Плюс" уточнили, что поврежден и загорелся силовой трансформатор. В главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. "Практически во всей Пензе уже восстановлена подача электричества, в ближайшее время вода также вернется в дома пензенцев. Спасибо всем, кто принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Службы экстренного реагирования сработали четко и оперативно", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.

пенза

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пенза, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)