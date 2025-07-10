Рейтинг@Mail.ru
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 10.07.2025 (обновлено: 13:53 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 10.07.2025
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали
Пожарные локализовали возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:48:00+03:00
2025-07-10T13:53:00+03:00
происшествия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028309723_0:154:1599:1053_1920x0_80_0_0_885f89ef4a8bc42e6b26064883d1fcb7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар в Каменском лесничестве на землях гослесфонда произошел в среду днем. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, в четверг днем уже 427 гектар. Тушение осложняют высокая температура воздуха и порывистый ветер."В 13.30 лесной пожар локализован на площади 433 га (низовой 375 га, верховой 58 га)", - сказал представитель ведомства.К тушению привлечены около 300 человек и более 90 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.
https://ria.ru/20250710/pushkino-2028318679.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028309723_0:0:1463:1097_1920x0_80_0_0_518ece3cff0edddb0661cd507f6e0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали

Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали на 433 гектарах

© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской областиЛиквидация пожара на территории Каменского лесничества в Ростовской области
Ликвидация пожара на территории Каменского лесничества в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской области
Ликвидация пожара на территории Каменского лесничества в Ростовской области
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар в Каменском лесничестве на землях гослесфонда произошел в среду днем. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, в четверг днем уже 427 гектар. Тушение осложняют высокая температура воздуха и порывистый ветер.
«
"В 13.30 лесной пожар локализован на площади 433 га (низовой 375 га, верховой 58 га)", - сказал представитель ведомства.
К тушению привлечены около 300 человек и более 90 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.
Крыша здания загорелась на Московском проспекте в Пушкино - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Пожар на крыше жилого дома в Пушкино локализовали
Вчера, 11:44
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала