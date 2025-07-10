https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html

Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали

Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 10.07.2025

Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали

Пожарные локализовали возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:48:00+03:00

2025-07-10T13:48:00+03:00

2025-07-10T13:53:00+03:00

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар в Каменском лесничестве на землях гослесфонда произошел в среду днем. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, в четверг днем уже 427 гектар. Тушение осложняют высокая температура воздуха и порывистый ветер."В 13.30 лесной пожар локализован на площади 433 га (низовой 375 га, верховой 58 га)", - сказал представитель ведомства.К тушению привлечены около 300 человек и более 90 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

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ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область