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Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 10.07.2025
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали
Пожарные локализовали возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:48:00+03:00
2025-07-10T13:48:00+03:00
2025-07-10T13:53:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар в Каменском лесничестве на землях гослесфонда произошел в среду днем. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, в четверг днем уже 427 гектар. Тушение осложняют высокая температура воздуха и порывистый ветер."В 13.30 лесной пожар локализован на площади 433 га (низовой 375 га, верховой 58 га)", - сказал представитель ведомства.К тушению привлечены около 300 человек и более 90 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали на 433 гектарах