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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 324 гектар - РИА Новости, 10.07.2025
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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 324 гектар
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 324 гектар - РИА Новости, 10.07.2025
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 324 гектар
Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 324 гектар, угрозы населенным пунктам нет, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T07:30:00+03:00
2025-07-10T07:30:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 324 гектар, угрозы населенным пунктам нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "По состоянию на 07.00 мск площадь пожара 324 га, угрозы населенным пунктам нет. На месте работает группировка РСЧС 194 человека личного состава, 54 единицы техники", - говорится в сообщении. В среду днем стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на 5 боевых участков, сообщал региональный главк МЧС РФ. К тушению огня были привлечены от РСЧС 154 человек и 51 единица техники, в том числе от МЧС 68 человек и 19 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 324 гектар

МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 324 гектар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 324 гектар, угрозы населенным пунктам нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"По состоянию на 07.00 мск площадь пожара 324 га, угрозы населенным пунктам нет. На месте работает группировка РСЧС 194 человека личного состава, 54 единицы техники", - говорится в сообщении.
В среду днем стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на 5 боевых участков, сообщал региональный главк МЧС РФ.
К тушению огня были привлечены от РСЧС 154 человек и 51 единица техники, в том числе от МЧС 68 человек и 19 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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