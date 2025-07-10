https://ria.ru/20250710/poshliny-2028255436.html

Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны

Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны - РИА Новости, 10.07.2025

Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T02:36:00+03:00

2025-07-10T02:36:00+03:00

2025-07-10T02:36:00+03:00

бразилия

сша

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f62e8cf0188ddab155cec4389c2db87.jpg

МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. "Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности", - написал Лула в своем блоге в Х. Политик подчеркнул, что Бразилия - это суверенное государство с независимыми институтами, которое не допустит внешнего давления, в том числе в судебной сфере, имея в виду недавние критические заявления президента США Дональда Трампа о суде над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару как об "охоте на ведьм". Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле 2025 года, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков. Поводом для введения закона стала тарифная политика администрации Дональда Трампа, включающая 10-процентную пошлину на весь экспорт из Бразилии в США и 25-процентную - на сталь и алюминий. Эти меры наносят существенный ущерб бразильским экспортёрам, подчеркнули тогда в правительстве. Лула также назвал ложными заявления о якобы наличии торгового дефицита США с Бразилией. По его словам, статистика самого американского правительства свидетельствует о профиците США в двусторонней торговле на сумму более 410 миллиардов долларов за последние 15 лет. Глава бразильского государства заключил, что страна будет твердо отстаивать свои интересы на международной арене и добиваться уважения к своему суверенитету.

https://ria.ru/20250710/poshlina-2028254327.html

https://ria.ru/20250709/tramp-2028220828.html

бразилия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, сша, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару