https://ria.ru/20250710/poshliny-2028255436.html
Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны
Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны - РИА Новости, 10.07.2025
Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:36:00+03:00
2025-07-10T02:36:00+03:00
2025-07-10T02:36:00+03:00
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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. "Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности", - написал Лула в своем блоге в Х. Политик подчеркнул, что Бразилия - это суверенное государство с независимыми институтами, которое не допустит внешнего давления, в том числе в судебной сфере, имея в виду недавние критические заявления президента США Дональда Трампа о суде над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару как об "охоте на ведьм". Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле 2025 года, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков. Поводом для введения закона стала тарифная политика администрации Дональда Трампа, включающая 10-процентную пошлину на весь экспорт из Бразилии в США и 25-процентную - на сталь и алюминий. Эти меры наносят существенный ущерб бразильским экспортёрам, подчеркнули тогда в правительстве. Лула также назвал ложными заявления о якобы наличии торгового дефицита США с Бразилией. По его словам, статистика самого американского правительства свидетельствует о профиците США в двусторонней торговле на сумму более 410 миллиардов долларов за последние 15 лет. Глава бразильского государства заключил, что страна будет твердо отстаивать свои интересы на международной арене и добиваться уважения к своему суверенитету.
https://ria.ru/20250710/poshlina-2028254327.html
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бразилия, сша, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару
Бразилия, США, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару
Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны
Лула да Силва: Бразилия соразмерно ответит на любые пошлины США
МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры.
"Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности", - написал Лула в своем блоге в Х
.
Политик подчеркнул, что Бразилия
- это суверенное государство с независимыми институтами, которое не допустит внешнего давления, в том числе в судебной сфере, имея в виду недавние критические заявления президента США Дональда Трампа
о суде над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару
как об "охоте на ведьм".
Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле 2025 года, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков.
Поводом для введения закона стала тарифная политика администрации Дональда Трампа, включающая 10-процентную пошлину на весь экспорт из Бразилии в США и 25-процентную - на сталь и алюминий. Эти меры наносят существенный ущерб бразильским экспортёрам, подчеркнули тогда в правительстве.
Лула также назвал ложными заявления о якобы наличии торгового дефицита США с Бразилией. По его словам, статистика самого американского правительства свидетельствует о профиците США в двусторонней торговле на сумму более 410 миллиардов долларов за последние 15 лет.
Глава бразильского государства заключил, что страна будет твердо отстаивать свои интересы на международной арене и добиваться уважения к своему суверенитету.