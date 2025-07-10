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Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны - РИА Новости, 10.07.2025
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02:36 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/poshliny-2028255436.html
Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны
Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны - РИА Новости, 10.07.2025
Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:36:00+03:00
2025-07-10T02:36:00+03:00
бразилия
сша
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. "Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности", - написал Лула в своем блоге в Х. Политик подчеркнул, что Бразилия - это суверенное государство с независимыми институтами, которое не допустит внешнего давления, в том числе в судебной сфере, имея в виду недавние критические заявления президента США Дональда Трампа о суде над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару как об "охоте на ведьм". Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле 2025 года, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков. Поводом для введения закона стала тарифная политика администрации Дональда Трампа, включающая 10-процентную пошлину на весь экспорт из Бразилии в США и 25-процентную - на сталь и алюминий. Эти меры наносят существенный ущерб бразильским экспортёрам, подчеркнули тогда в правительстве. Лула также назвал ложными заявления о якобы наличии торгового дефицита США с Бразилией. По его словам, статистика самого американского правительства свидетельствует о профиците США в двусторонней торговле на сумму более 410 миллиардов долларов за последние 15 лет. Глава бразильского государства заключил, что страна будет твердо отстаивать свои интересы на международной арене и добиваться уважения к своему суверенитету.
https://ria.ru/20250710/poshlina-2028254327.html
https://ria.ru/20250709/tramp-2028220828.html
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бразилия, сша, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару
Бразилия, США, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару
Президент Бразилии ответил на ввод пошлин США в отношении страны

Лула да Силва: Бразилия соразмерно ответит на любые пошлины США

© AP Photo / Eraldo PeresЛула Инасио да Силва
Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры.
"Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности", - написал Лула в своем блоге в Х.
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Политик подчеркнул, что Бразилия - это суверенное государство с независимыми институтами, которое не допустит внешнего давления, в том числе в судебной сфере, имея в виду недавние критические заявления президента США Дональда Трампа о суде над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару как об "охоте на ведьм".
Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле 2025 года, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков.
Поводом для введения закона стала тарифная политика администрации Дональда Трампа, включающая 10-процентную пошлину на весь экспорт из Бразилии в США и 25-процентную - на сталь и алюминий. Эти меры наносят существенный ущерб бразильским экспортёрам, подчеркнули тогда в правительстве.
Лула также назвал ложными заявления о якобы наличии торгового дефицита США с Бразилией. По его словам, статистика самого американского правительства свидетельствует о профиците США в двусторонней торговле на сумму более 410 миллиардов долларов за последние 15 лет.
Глава бразильского государства заключил, что страна будет твердо отстаивать свои интересы на международной арене и добиваться уважения к своему суверенитету.
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БразилияСШАДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир Болсонару
 
 
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