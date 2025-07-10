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В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину - РИА Новости, 10.07.2025
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08:20 10.07.2025 (обновлено: 10:33 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/politsiya-2028270332.html
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину - РИА Новости, 10.07.2025
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину
Сотрудник полиции может связаться с гражданином по телефону исключительно с целью пригласить его в подразделение, предупредила в Telegram-канале представитель... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:20:00+03:00
2025-07-10T10:33:00+03:00
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сотрудник полиции может связаться с гражданином по телефону исключительно с целью пригласить его в подразделение, предупредила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. "Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала она.По словам Волк, мошенники часто представляются по телефону представителями различных ведомств. Так, они используют для обмана россиян упоминание правоохранительных органов, Центробанка, Соцфонда, ФНС и других учреждений.Она подчеркнула, что если преступники используют угрозы и запугивание, то это явный признак мошенничества. Волк посоветовала в таком случае прекратить общение и положить трубку.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, общество
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Общество
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину

Ирина Волк: полицейский может позвонить только для приглашения в подразделение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сотрудник полиции может связаться с гражданином по телефону исключительно с целью пригласить его в подразделение, предупредила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала она.
По словам Волк, мошенники часто представляются по телефону представителями различных ведомств. Так, они используют для обмана россиян упоминание правоохранительных органов, Центробанка, Соцфонда, ФНС и других учреждений.
Она подчеркнула, что если преступники используют угрозы и запугивание, то это явный признак мошенничества.
Волк посоветовала в таком случае прекратить общение и положить трубку.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
МВД предупредило о схеме мошенничества с поддельными аккаунтами в WhatsApp
8 июля, 08:33
 
Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияОбщество
 
 
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