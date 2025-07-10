https://ria.ru/20250710/politsiya-2028270332.html
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину - РИА Новости, 10.07.2025
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину
Сотрудник полиции может связаться с гражданином по телефону исключительно с целью пригласить его в подразделение, предупредила в Telegram-канале представитель... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:20:00+03:00
2025-07-10T08:20:00+03:00
2025-07-10T10:33:00+03:00
ирина волк
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сотрудник полиции может связаться с гражданином по телефону исключительно с целью пригласить его в подразделение, предупредила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. "Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение", - сказала она.По словам Волк, мошенники часто представляются по телефону представителями различных ведомств. Так, они используют для обмана россиян упоминание правоохранительных органов, Центробанка, Соцфонда, ФНС и других учреждений.Она подчеркнула, что если преступники используют угрозы и запугивание, то это явный признак мошенничества. Волк посоветовала в таком случае прекратить общение и положить трубку.
https://ria.ru/20250708/mvd-2027818942.html
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, общество
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Общество
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину
Ирина Волк: полицейский может позвонить только для приглашения в подразделение