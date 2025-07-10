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В Подмосковье во время каникул работу получили более 20 тысяч подростков - РИА Новости, 10.07.2025
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Новости Подмосковья
 
19:03 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/podrostki-2028432750.html
В Подмосковье во время каникул работу получили более 20 тысяч подростков
В Подмосковье во время каникул работу получили более 20 тысяч подростков - РИА Новости, 10.07.2025
В Подмосковье во время каникул работу получили более 20 тысяч подростков
Подмосковье предоставляет школьникам возможность продуктивно провести летние каникулы, сочетая заработок и полезный жизненный опыт. Вице-губернатор региона... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:03:00+03:00
2025-07-10T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подмосковье предоставляет школьникам возможность продуктивно провести летние каникулы, сочетая заработок и полезный жизненный опыт. Вице-губернатор региона Людмила Болатаева рассказала, что на время каникул работу получили более 20 тысяч подростков, сообщает 360.ru."Возможностью провести каникулы с пользой с начала года воспользовались более 20 тысяч подмосковных ребят. Они выбирают для себя совершенно разнообразные направления деятельности – это работа с молодежью, вожатый в лагере, официант, помощник бухгалтера или системного администратора", – сообщила Болатаева.Трудовые отряды, действующие при образовательных учреждениях, предлагают ученикам попробовать себя в роли педагогов, ассистентов бухгалтеров, операторов обработки документации и работников других специальностей. Работая в школьных отрядах, подростки получают возможность не только зарабатывать деньги, но и учиться взаимодействовать в коллективе, формировать профессиональные компетенции и повышать личную ответственность.Законодательство устанавливает нормы продолжительности рабочего времени для подростков: четырнадцатилетние юноши и девушки могут работать не более четырех часов ежедневно, пятнадцатилетние – до пяти часов, а молодежь от 16 до 17 лет – до семи часов в день. В дополнение к заработной плате государство выплачивает ребятам пособие размером 2,6 тысячи рублей, что дополнительно стимулирует участие в трудовых программах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье во время каникул работу получили более 20 тысяч подростков

© Виталий Тимкив Вожатая в детском лагере
 Вожатая в детском лагере - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подмосковье предоставляет школьникам возможность продуктивно провести летние каникулы, сочетая заработок и полезный жизненный опыт. Вице-губернатор региона Людмила Болатаева рассказала, что на время каникул работу получили более 20 тысяч подростков, сообщает 360.ru.
"Возможностью провести каникулы с пользой с начала года воспользовались более 20 тысяч подмосковных ребят. Они выбирают для себя совершенно разнообразные направления деятельности – это работа с молодежью, вожатый в лагере, официант, помощник бухгалтера или системного администратора", – сообщила Болатаева.
Трудовые отряды, действующие при образовательных учреждениях, предлагают ученикам попробовать себя в роли педагогов, ассистентов бухгалтеров, операторов обработки документации и работников других специальностей. Работая в школьных отрядах, подростки получают возможность не только зарабатывать деньги, но и учиться взаимодействовать в коллективе, формировать профессиональные компетенции и повышать личную ответственность.
Законодательство устанавливает нормы продолжительности рабочего времени для подростков: четырнадцатилетние юноши и девушки могут работать не более четырех часов ежедневно, пятнадцатилетние – до пяти часов, а молодежь от 16 до 17 лет – до семи часов в день. В дополнение к заработной плате государство выплачивает ребятам пособие размером 2,6 тысячи рублей, что дополнительно стимулирует участие в трудовых программах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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