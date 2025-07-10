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Фармкомплекс построят в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье

Фармкомплекс построят в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2025

Фармкомплекс построят в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье

Новый фармацевтический комплекс построят на территории подмосковного индустриального парка "Есипово", запуск первой очереди проекта запланирован на 2027 год,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:03:00+03:00

2025-07-10T16:03:00+03:00

2025-07-10T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новый фармацевтический комплекс построят на территории подмосковного индустриального парка "Есипово", запуск первой очереди проекта запланирован на 2027 год, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "На территории индустриального парка "Есипово" компания "Авексима" приступила к строительству комплекса, где планирует осуществлять весь цикл производства лекарственных препаратов. Так, инвестпроект включает в себя создание лаборатории, где компания займется разработкой новых лекарств. Инвестиции в проект составляют порядка 6,5 миллиарда рублей. Всего на предприятии будет создано более 1,5 тысяч рабочих мест для жителей региона", - отметила Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Согласно сообщению, запуск первой очереди проекта запланирован на 2027 год. Весь проект будет реализован в течение восьми лет. "Для создания лекарственных препаратов наша компания ведет собственные научные исследования и разработки. На территории Московской области компания будет разрабатывать и производить препараты для лечения заболеваний в области кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии. Создание завода в индустриальном парке "Есипово" позволит компании на одной площадке объединить научную деятельность, а также производственные и логистические процессы", - сказал генеральный директор ОАО "Авексима" Иван Халепо, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250709/innoprom-2028191457.html

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