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Подельник экс-главы следственного отдела СК по Таганрогу признал вину - РИА Новости, 10.07.2025
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06:50 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/podelnik-2028266514.html
Подельник экс-главы следственного отдела СК по Таганрогу признал вину
Подельник экс-главы следственного отдела СК по Таганрогу признал вину - РИА Новости, 10.07.2025
Подельник экс-главы следственного отдела СК по Таганрогу признал вину
Предприниматель Борис Ляпусов, которого следствие считает соучастником бывшего главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, признал вину РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:50:00+03:00
2025-07-10T06:50:00+03:00
происшествия
россия
таганрог
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предприниматель Борис Ляпусов, которого следствие считает соучастником бывшего главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, признал вину и сотрудничает со следствием, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Активно сотрудничает с органами предварительного следствия, дал признательные показания", - сказано в документе. Там отмечается, что против Багмута возбуждено два уголовных дела, соединенных в одно производство. По первому ему вменяется мошенничество, по второму - получение крупной взятки. Помимо Ляпусова, в деле фигурируют бывший начальник таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталий Шмыков и экс-следователь следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антон Васильченко. По информации собеседника РИА Новости, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции. В рамках первого дела, как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре прошлого года.
https://ria.ru/20250708/mchs-2027944748.html
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происшествия, россия, таганрог, ростовская область
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область

Подельник экс-главы следственного отдела СК по Таганрогу признал вину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предприниматель Борис Ляпусов, которого следствие считает соучастником бывшего главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, признал вину и сотрудничает со следствием, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Активно сотрудничает с органами предварительного следствия, дал признательные показания", - сказано в документе.
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Там отмечается, что против Багмута возбуждено два уголовных дела, соединенных в одно производство. По первому ему вменяется мошенничество, по второму - получение крупной взятки.
Помимо Ляпусова, в деле фигурируют бывший начальник таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталий Шмыков и экс-следователь следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антон Васильченко. По информации собеседника РИА Новости, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.
В рамках первого дела, как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре прошлого года.
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