https://ria.ru/20250710/plyazhi-2028451335.html

Для москвичей могут сделать местные платные пляжи бесплатными

Для москвичей могут сделать местные платные пляжи бесплатными - РИА Новости, 10.07.2025

Для москвичей могут сделать местные платные пляжи бесплатными

Необходимо предоставить каждому жителю Москвы право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха: пляжных территорий или крытых, открытых... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:28:00+03:00

2025-07-10T21:28:00+03:00

2025-07-10T21:28:00+03:00

общество

москва

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Необходимо предоставить каждому жителю Москвы право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха: пляжных территорий или крытых, открытых плавательных комплексов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "Мы полагаем крайне важным предоставить каждому жителю столицы право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха — пляжных территорий или крытых, открытых плавательных комплексов", - сказал Хамитов. Он отметил, что такая инициатива направлена на снижение рисков перегрева организма, обеспечение возможности полноценного восстановления сил и поддержания общего самочувствия каждого жителя Москвы. "В условиях аномально высоких температур здоровье жителей нашего города становится важнейшим вопросом, требующим незамедлительного решения", - добавил политик. Хамитов подчеркнул, что Москва — крупный мегаполис, население которого ежедневно подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, и именно сейчас возникает острая необходимость поддержки горожан. "Городская инфраструктура обязана создавать условия, позволяющие горожанам комфортно переносить неблагоприятные погодные явления, поддерживая высокий уровень качества жизни. Бесплатная возможность освежиться и восстановить силы способна минимизировать риски заболеваний, связанных с длительным воздействием жары, и создать дополнительную мотивацию для активного досуга на свежем воздухе", - считает депутат. Он подчеркнул, что эта инициатива является частью общей политики заботы о людях, выражением понимания значимости здоровья граждан и готовности оперативно реагировать на изменения внешней среды. Таким образом, по его словам, предоставление бесплатной услуги пользования благоустроенными зонами отдыха способно значительно повысить качество жизни наших сограждан и укрепить позиции Москвы как современного и гуманного города, обеспечивающего достойные условия существования своим гражданам. "Предлагаю поддержать данную инициативу, сделав её стартовым этапом масштабной программы повышения уровня комфорта и безопасности столичных жителей в любых климатических условиях. Вместе мы сможем обеспечить безопасность и благополучие всех жителей нашей прекрасной столицы", - подытожил Хамитов.

https://ria.ru/20250710/zagar-1800658694.html

https://ria.ru/20250708/moskva-2027895456.html

https://ria.ru/20250704/rospotrebnadzor-2027073821.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, амир хамитов, госдума рф