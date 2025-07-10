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Для москвичей могут сделать местные платные пляжи бесплатными - РИА Новости, 10.07.2025
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21:28 10.07.2025
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Для москвичей могут сделать местные платные пляжи бесплатными
Для москвичей могут сделать местные платные пляжи бесплатными - РИА Новости, 10.07.2025
Для москвичей могут сделать местные платные пляжи бесплатными
Необходимо предоставить каждому жителю Москвы право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха: пляжных территорий или крытых, открытых... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:28:00+03:00
2025-07-10T21:28:00+03:00
общество
москва
амир хамитов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Необходимо предоставить каждому жителю Москвы право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха: пляжных территорий или крытых, открытых плавательных комплексов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "Мы полагаем крайне важным предоставить каждому жителю столицы право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха — пляжных территорий или крытых, открытых плавательных комплексов", - сказал Хамитов. Он отметил, что такая инициатива направлена на снижение рисков перегрева организма, обеспечение возможности полноценного восстановления сил и поддержания общего самочувствия каждого жителя Москвы. "В условиях аномально высоких температур здоровье жителей нашего города становится важнейшим вопросом, требующим незамедлительного решения", - добавил политик. Хамитов подчеркнул, что Москва — крупный мегаполис, население которого ежедневно подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, и именно сейчас возникает острая необходимость поддержки горожан. "Городская инфраструктура обязана создавать условия, позволяющие горожанам комфортно переносить неблагоприятные погодные явления, поддерживая высокий уровень качества жизни. Бесплатная возможность освежиться и восстановить силы способна минимизировать риски заболеваний, связанных с длительным воздействием жары, и создать дополнительную мотивацию для активного досуга на свежем воздухе", - считает депутат. Он подчеркнул, что эта инициатива является частью общей политики заботы о людях, выражением понимания значимости здоровья граждан и готовности оперативно реагировать на изменения внешней среды. Таким образом, по его словам, предоставление бесплатной услуги пользования благоустроенными зонами отдыха способно значительно повысить качество жизни наших сограждан и укрепить позиции Москвы как современного и гуманного города, обеспечивающего достойные условия существования своим гражданам. "Предлагаю поддержать данную инициативу, сделав её стартовым этапом масштабной программы повышения уровня комфорта и безопасности столичных жителей в любых климатических условиях. Вместе мы сможем обеспечить безопасность и благополучие всех жителей нашей прекрасной столицы", - подытожил Хамитов.
https://ria.ru/20250710/zagar-1800658694.html
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общество, москва, амир хамитов, госдума рф
Общество, Москва, Амир Хамитов, Госдума РФ
Для москвичей могут сделать местные платные пляжи бесплатными

Хамитов призвал разрешить москвичам бесплатно посещать местные платные пляжи

© РИА Новости / Григорий СысоевОтдых горожан на пляже
Отдых горожан на пляже - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Отдых горожан на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Необходимо предоставить каждому жителю Москвы право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха: пляжных территорий или крытых, открытых плавательных комплексов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
«
"Мы полагаем крайне важным предоставить каждому жителю столицы право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха — пляжных территорий или крытых, открытых плавательных комплексов", - сказал Хамитов.
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Он отметил, что такая инициатива направлена на снижение рисков перегрева организма, обеспечение возможности полноценного восстановления сил и поддержания общего самочувствия каждого жителя Москвы.
«
"В условиях аномально высоких температур здоровье жителей нашего города становится важнейшим вопросом, требующим незамедлительного решения", - добавил политик.
Хамитов подчеркнул, что Москва — крупный мегаполис, население которого ежедневно подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, и именно сейчас возникает острая необходимость поддержки горожан.
"Городская инфраструктура обязана создавать условия, позволяющие горожанам комфортно переносить неблагоприятные погодные явления, поддерживая высокий уровень качества жизни. Бесплатная возможность освежиться и восстановить силы способна минимизировать риски заболеваний, связанных с длительным воздействием жары, и создать дополнительную мотивацию для активного досуга на свежем воздухе", - считает депутат.
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Он подчеркнул, что эта инициатива является частью общей политики заботы о людях, выражением понимания значимости здоровья граждан и готовности оперативно реагировать на изменения внешней среды.
Таким образом, по его словам, предоставление бесплатной услуги пользования благоустроенными зонами отдыха способно значительно повысить качество жизни наших сограждан и укрепить позиции Москвы как современного и гуманного города, обеспечивающего достойные условия существования своим гражданам.
"Предлагаю поддержать данную инициативу, сделав её стартовым этапом масштабной программы повышения уровня комфорта и безопасности столичных жителей в любых климатических условиях. Вместе мы сможем обеспечить безопасность и благополучие всех жителей нашей прекрасной столицы", - подытожил Хамитов.
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