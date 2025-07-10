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Рябков высказался о сотрудничестве Франции и Британии в ядерной сфере - РИА Новости, 10.07.2025
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17:23 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/planirovanie-2028409360.html
Рябков высказался о сотрудничестве Франции и Британии в ядерной сфере
Рябков высказался о сотрудничестве Франции и Британии в ядерной сфере - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков высказался о сотрудничестве Франции и Британии в ядерной сфере
Россия будет учитывать ядерное сотрудничество Великобритании и Франции в своем военном планировании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:23:00+03:00
2025-07-10T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия будет учитывать ядерное сотрудничество Великобритании и Франции в своем военном планировании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Франс Пресс передало, что Франция и Великобритания сообщили, что подпишут в четверг декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми. "Все это укладывается в общую антироссийскую канву натовской политики, поэтому сейчас, когда подобного рода взаимодействие формализуется и ставится на стабильную солидную основу, мы будем это дело учитывать не только политически, но и в своем военном планировании", - сказал Рябков журналистам. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
https://ria.ru/20250603/bloomberg-2020605001.html
https://ria.ru/20250515/frantsiya-2017225922.html
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в мире, франция, россия, великобритания, сергей рябков, нато
В мире, Франция, Россия, Великобритания, Сергей Рябков, НАТО
Рябков высказался о сотрудничестве Франции и Британии в ядерной сфере

Рябков: РФ учтет ядерное соглашение Британии и Франции в военном планировании

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия будет учитывать ядерное сотрудничество Великобритании и Франции в своем военном планировании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Франс Пресс передало, что Франция и Великобритания сообщили, что подпишут в четверг декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми.
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Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО
3 июня, 10:31
"Все это укладывается в общую антироссийскую канву натовской политики, поэтому сейчас, когда подобного рода взаимодействие формализуется и ставится на стабильную солидную основу, мы будем это дело учитывать не только политически, но и в своем военном планировании", - сказал Рябков журналистам.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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15 мая, 22:00
 
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