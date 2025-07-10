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Правящая партия Турции ожидает скорого продолжения переговоров по Украине
Правящая партия Турции ожидает скорого продолжения переговоров по Украине - РИА Новости, 10.07.2025
Правящая партия Турции ожидает скорого продолжения переговоров по Украине
В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости, что рассчитывают на проведение третьего раунда переговоров РФ и Украины в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:08:00+03:00
2025-07-10T11:08:00+03:00
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АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости, что рассчитывают на проведение третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле в ближайшее время.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле."Надеемся, что в ближайшее время с конструктивными итогами", - заявили в правящей партии на вопрос о вероятных сроках третьего раунда переговоров делегаций РФ и Украины.Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, россия
В мире, Турция, Украина, Россия
Правящая партия Турции ожидает скорого продолжения переговоров по Украине
Турция ждет проведения третьего раунда переговоров по Украине в ближайшее время