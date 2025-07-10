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Трамп согласился отправить Украине больше оружия, пишет Washington Post - РИА Новости, 10.07.2025
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11:40 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/oruzhie-2028317594.html
Трамп согласился отправить Украине больше оружия, пишет Washington Post
Трамп согласился отправить Украине больше оружия, пишет Washington Post - РИА Новости, 10.07.2025
Трамп согласился отправить Украине больше оружия, пишет Washington Post
Президент США Дональд Трамп согласился передать Киеву часть вооружения из списка Владимира Зеленского, который тот вручил главе Белого дома во время саммита... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:40:00+03:00
2025-07-10T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился передать Киеву часть вооружения из списка Владимира Зеленского, который тот вручил главе Белого дома во время саммита НАТО в Гааге в конце июня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Во вторник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Теперь президент согласился на несколько просьб со стороны Украины касательно военной помощи, основанных на детальном списке, который... Зеленский передал ему в прошлом месяце, когда они встретились в Гааге", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома. По словам собеседника газеты, на саммите НАТО, проходившем в Гааге 24-25 июня, Зеленский просил "очень конкретные вещи", и теперь Трамп согласен передать ему часть из них, однако источник отказался раскрывать, о каком именно оружии идет речь. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250704/tramp-2027312267.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, владимир зеленский, нато, дональд трамп, politico
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп, Politico
Трамп согласился отправить Украине больше оружия, пишет Washington Post

Washington Post: Трамп передаст Киеву часть вооружения из списка Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился передать Киеву часть вооружения из списка Владимира Зеленского, который тот вручил главе Белого дома во время саммита НАТО в Гааге в конце июня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Во вторник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения.
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"Теперь президент согласился на несколько просьб со стороны Украины касательно военной помощи, основанных на детальном списке, который... Зеленский передал ему в прошлом месяце, когда они встретились в Гааге", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.
По словам собеседника газеты, на саммите НАТО, проходившем в Гааге 24-25 июня, Зеленский просил "очень конкретные вещи", и теперь Трамп согласен передать ему часть из них, однако источник отказался раскрывать, о каком именно оружии идет речь.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровМинистерство обороны СШАВладимир ЗеленскийНАТОДональд ТрампPolitico
 
 
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