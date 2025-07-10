https://ria.ru/20250710/orenburg-2028332094.html

Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге

Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге - РИА Новости, 10.07.2025

Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора региона Евгений Солнцев в четверг осмотрели... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:27:00+03:00

2025-07-10T12:27:00+03:00

2025-07-10T12:27:00+03:00

игорь комаров

евгений солнцев

оренбург

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора региона Евгений Солнцев в четверг осмотрели строительство одного из крупнейших дорожных объектов – дублера улицы Чкалова в областном центре, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Развитие транспортной инфраструктуры – одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Несмотря на изменения в экономике, масштабные проекты по строительству и модернизации дорожных объектов реализуются. Это имеет большое значение не только для повышения качества жизни людей, но и для укрепления национальной экономики. В Приволжском федеральном округе в целом активно развиваются сети автомобильных дорог", - сказал Комаров, его слова привели в пресс-службе. Он добавил, что в прошлом году были успешно завершены такие крупные объекты, как дорога Алексеевское – Альметьевск в Республике Татарстан, обход города Тольятти, основной ход восточного выезда из города Уфы. Протяженность новой магистрали 6,7 километра. Дорога с двумя полосами движения в каждую сторону соединит улицу Степана Разина и Загородное шоссе, пересекая улицы Уральскую, Мира и 60 лет Октября. Дорога строится в рамках государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области", работы начались в 2023 году. Сегодня объект готов более чем на 75 %. "Реализация проекта позволит решить две серьезные проблемы: разгрузить крупные магистрали областного центра – проспект Гагарина и улицу Чкалова – и одновременно обеспечить транспортной инфраструктурой динамично развивающиеся новые микрорайоны города", – сказал Солнцев. Технический пуск движения по дороге-дублеру улицы Чкалова планируется обеспечить к 1 сентября 2025 года, а полноценное открытие движения – в 2026 году.

https://ria.ru/20250709/samara-2028091728.html

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игорь комаров, евгений солнцев, оренбург, россия