Рейтинг@Mail.ru
Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/orenburg-2028332094.html
Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге
Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге - РИА Новости, 10.07.2025
Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора региона Евгений Солнцев в четверг осмотрели... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:27:00+03:00
2025-07-10T12:27:00+03:00
игорь комаров
евгений солнцев
оренбург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_425d9cba9cab2c1f4f081bee729d7ebd.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора региона Евгений Солнцев в четверг осмотрели строительство одного из крупнейших дорожных объектов – дублера улицы Чкалова в областном центре, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Развитие транспортной инфраструктуры – одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Несмотря на изменения в экономике, масштабные проекты по строительству и модернизации дорожных объектов реализуются. Это имеет большое значение не только для повышения качества жизни людей, но и для укрепления национальной экономики. В Приволжском федеральном округе в целом активно развиваются сети автомобильных дорог", - сказал Комаров, его слова привели в пресс-службе. Он добавил, что в прошлом году были успешно завершены такие крупные объекты, как дорога Алексеевское – Альметьевск в Республике Татарстан, обход города Тольятти, основной ход восточного выезда из города Уфы. Протяженность новой магистрали 6,7 километра. Дорога с двумя полосами движения в каждую сторону соединит улицу Степана Разина и Загородное шоссе, пересекая улицы Уральскую, Мира и 60 лет Октября. Дорога строится в рамках государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области", работы начались в 2023 году. Сегодня объект готов более чем на 75 %. "Реализация проекта позволит решить две серьезные проблемы: разгрузить крупные магистрали областного центра – проспект Гагарина и улицу Чкалова – и одновременно обеспечить транспортной инфраструктурой динамично развивающиеся новые микрорайоны города", – сказал Солнцев. Технический пуск движения по дороге-дублеру улицы Чкалова планируется обеспечить к 1 сентября 2025 года, а полноценное открытие движения – в 2026 году.
https://ria.ru/20250709/samara-2028091728.html
https://ria.ru/20250606/gubernator-2021410756.html
оренбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f953e77776a0050103abacc399846dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь комаров, евгений солнцев, оренбург, россия
Игорь Комаров, Евгений Солнцев, Оренбург, Россия
Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге

Врио губернатора Солнцев показал полпреду Комарову строящийся дублер в Оренбурге

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВрио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора региона Евгений Солнцев в четверг осмотрели строительство одного из крупнейших дорожных объектов – дублера улицы Чкалова в областном центре, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Развитие транспортной инфраструктуры – одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Несмотря на изменения в экономике, масштабные проекты по строительству и модернизации дорожных объектов реализуются. Это имеет большое значение не только для повышения качества жизни людей, но и для укрепления национальной экономики. В Приволжском федеральном округе в целом активно развиваются сети автомобильных дорог", - сказал Комаров, его слова привели в пресс-службе.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Федорищев и Никитин обсудили развитие БАС в регионе
9 июля, 10:55
Он добавил, что в прошлом году были успешно завершены такие крупные объекты, как дорога Алексеевское – Альметьевск в Республике Татарстан, обход города Тольятти, основной ход восточного выезда из города Уфы.
Протяженность новой магистрали 6,7 километра. Дорога с двумя полосами движения в каждую сторону соединит улицу Степана Разина и Загородное шоссе, пересекая улицы Уральскую, Мира и 60 лет Октября.
Дорога строится в рамках государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области", работы начались в 2023 году. Сегодня объект готов более чем на 75 %.
"Реализация проекта позволит решить две серьезные проблемы: разгрузить крупные магистрали областного центра – проспект Гагарина и улицу Чкалова – и одновременно обеспечить транспортной инфраструктурой динамично развивающиеся новые микрорайоны города", – сказал Солнцев.
Технический пуск движения по дороге-дублеру улицы Чкалова планируется обеспечить к 1 сентября 2025 года, а полноценное открытие движения – в 2026 году.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Пензенский губернатор рассказал полпреду президента о развитии региона
6 июня, 18:36
 
Игорь КомаровЕвгений СолнцевОренбургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала