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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе, добавив, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:32:00+03:00

2025-07-10T13:32:00+03:00

2025-07-10T13:32:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе, добавив, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в четверг в 13.21 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность