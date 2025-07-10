https://ria.ru/20250710/nikitin-2028374612.html
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества - РИА Новости, 10.07.2025
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту главы Минтранса России проявит лучшие качества и будет добиваться результатов. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:12:00+03:00
2025-07-10T15:12:00+03:00
2025-07-10T15:12:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту главы Минтранса России проявит лучшие качества и будет добиваться результатов. "Рассчитываю, (что - ред.) на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027639523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества
Мишустин надеется, что Никитин на посту главы Минтранса проявит лучшие качества