https://ria.ru/20250710/nikitin-2028374612.html

Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества

Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества - РИА Новости, 10.07.2025

Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту главы Минтранса России проявит лучшие качества и будет добиваться результатов. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:12:00+03:00

2025-07-10T15:12:00+03:00

2025-07-10T15:12:00+03:00

политика

россия

михаил мишустин

андрей никитин (политик)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту главы Минтранса России проявит лучшие качества и будет добиваться результатов. "Рассчитываю, (что - ред.) на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027639523.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, михаил мишустин, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии)