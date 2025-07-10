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Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества - РИА Новости, 10.07.2025
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15:12 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/nikitin-2028374612.html
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества - РИА Новости, 10.07.2025
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту главы Минтранса России проявит лучшие качества и будет добиваться результатов. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:12:00+03:00
2025-07-10T15:12:00+03:00
политика
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андрей никитин (политик)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту главы Минтранса России проявит лучшие качества и будет добиваться результатов. "Рассчитываю, (что - ред.) на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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политика, россия, михаил мишустин, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества

Мишустин надеется, что Никитин на посту главы Минтранса проявит лучшие качества

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту главы Минтранса России проявит лучшие качества и будет добиваться результатов.
«
"Рассчитываю, (что - ред.) на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса
7 июля, 12:44
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинАндрей Никитин (политик)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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