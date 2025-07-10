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Солнцев обсудил с министром просвещения России нацпроекты в Оренбуржье
Солнцев обсудил с министром просвещения России нацпроекты в Оренбуржье - РИА Новости, 10.07.2025
Солнцев обсудил с министром просвещения России нацпроекты в Оренбуржье
В Москве состоялась рабочая встреча с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, где обсудили реализацию национальных проектов в Оренбургской области,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:55:00+03:00
2025-07-10T09:55:00+03:00
2025-07-10T09:55:00+03:00
оренбургская область
общество
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москва
сергей кравцов
евгений солнцев
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве состоялась рабочая встреча с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, где обсудили реализацию национальных проектов в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. По его словам, в области продолжается модернизация образовательной инфраструктуры. В этом году планируется открытие школы на улице Мурманской в Бузулуке и ввод в эксплуатацию школы на улице Гаранькина в Оренбурге. Начали подготовку к строительству школы в селе Ивановка жилого комплекса "Приуралье" и в селе Южный Урал. Эти проекты реализуются по поручению президента России о создании в регионах 150 школ в рамках проекта "Молодежь и дети". Благодаря дополнительной поддержке федерального центра в Оренбуржье появятся еще три образовательных учреждения до 2030 года включительно. "Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.) также отметил нашу работу по проекту "Профессионалитет". В настоящее время в Оренбуржье работают 14 образовательных кластеров на базе учреждений среднего профессионального образования, два готовятся к открытию в этом году и еще один планируем запустить в следующем", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Врио губернатора отметил, что Оренбургская область занимает четвертое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров. Все они востребованы у молодежи: 1 сентября почти 11 тысяч студентов начнут обучение по 53 профессиям и специальностям федерального проекта "Профессионалитет".
https://ria.ru/20250709/sputniki-2028051978.html
https://sn.ria.ru/20250707/obrazovanie-2027625649.html
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общество, россия, оренбургская область, москва, сергей кравцов, евгений солнцев
Оренбургская область, Общество, Россия, Оренбургская область, Москва, Сергей Кравцов, Евгений Солнцев
Солнцев обсудил с министром просвещения России нацпроекты в Оренбуржье
Солнцев обсудил с министром просвещения России Кравцовым нацпроекты в Оренбуржье