https://ria.ru/20250710/nagrady-2028312196.html
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда" - РИА Новости, 10.07.2025
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:17:00+03:00
2025-07-10T11:17:00+03:00
2025-07-10T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028342567_0:68:2800:1643_1920x0_80_0_0_98782c6f71e919b2651daf6704c360a9.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава российского оборонного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
https://ria.ru/20250709/rosgvardeets-2028233604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028342567_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_c67f00cc58e6d16924f8376f80f587ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"
МО РФ: Белоусов вручил российским военным высшие государственные награды