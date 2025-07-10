Рейтинг@Mail.ru
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда" - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 10.07.2025 (обновлено: 13:21 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/nagrady-2028312196.html
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда" - РИА Новости, 10.07.2025
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:17:00+03:00
2025-07-10T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028342567_0:68:2800:1643_1920x0_80_0_0_98782c6f71e919b2651daf6704c360a9.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава российского оборонного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
https://ria.ru/20250709/rosgvardeets-2028233604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028342567_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_c67f00cc58e6d16924f8376f80f587ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"

МО РФ: Белоусов вручил российским военным высшие государственные награды

© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и младший сержант Максим Старцев во время награждения. 10 июля 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и младший сержант Максим Старцев во время награждения. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и младший сержант Максим Старцев во время награждения. 10 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава российского оборонного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно
9 июля, 21:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала