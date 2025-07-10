https://ria.ru/20250710/nagrady-2028312196.html

Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"

Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда" - РИА Новости, 10.07.2025

Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:17:00+03:00

2025-07-10T11:17:00+03:00

2025-07-10T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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андрей белоусов

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава российского оборонного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

https://ria.ru/20250709/rosgvardeets-2028233604.html

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безопасность, россия, андрей белоусов