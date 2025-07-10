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В Москве из-за жаркой погоды чаще поливают дорожное полотно
В Москве из-за жаркой погоды чаще поливают дорожное полотно - РИА Новости, 10.07.2025
В Москве из-за жаркой погоды чаще поливают дорожное полотно
В связи с установившейся жаркой погодой в столице чаще поливают водой дорожное полотно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:27:00+03:00
2025-07-10T13:27:00+03:00
2025-07-10T13:27:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В связи с установившейся жаркой погодой в столице чаще поливают водой дорожное полотно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В цикличном режиме коммунальные службы проводят промывку проезжей части. В жаркую погоду дополнительно проводится полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить. "Основная промывка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23.00 до 07.00. При необходимости дополнительно проводится дневная промывка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве из-за жаркой погоды чаще поливают дорожное полотно
Бирюков: в Москве в жаркую погоду чаще поливают дорожное полотно
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В связи с установившейся жаркой погодой в столице чаще поливают водой дорожное полотно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В цикличном режиме коммунальные службы проводят промывку проезжей части. В жаркую погоду дополнительно проводится полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.
"Основная промывка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23.00 до 07.00. При необходимости дополнительно проводится дневная промывка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.