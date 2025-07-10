https://ria.ru/20250710/moskva-2028314608.html

В Москве заменили более 2 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов

В Москве заменили более 2 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов - РИА Новости, 10.07.2025

В Москве заменили более 2 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 2 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:26:00+03:00

2025-07-10T11:26:00+03:00

2025-07-10T11:26:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 2 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок общественного транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году планируем в общей сложности заменить свыше 4 тысяч квадратных метров таких конструкций, 50% работ уже выполнено", - рассказал Бирюков. Заммэра уточнил, что, в частности, шумозащитные экраны обновляют на участках МКАД и Третьего транспортного кольца, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и ряде других магистралей. "При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении.

https://ria.ru/20250705/mkad-2027368176.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков