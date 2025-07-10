Москалькова призвала обеспечить бойцов СВО адаптированным транспортом
Москалькова призвала дать всем инвалидам — бойцам СВО адаптированный транспорт
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила, что предложила российским органам власти решить вопрос о предоставлении всем участникам СВО, вернувшимся с инвалидностью, адаптированного транспорта.
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"На Всероссийском координационном совете наши коллеги, уполномоченные по правам человека, сказали, что очень актуальна проблема предоставления участникам СВО, которые вернулись после ранений, и у них установлена инвалидность, адаптированного автотранспорта", - сказала она.
Москалькова отметила, что на сегодняшний день адаптированный транспорт предусмотрен для тех, у кого ампутированы обе ноги.
"А если эта травма касалась одной конечности, руки или ноги, уже этот адаптированный транспорт не полагается. И мы в качестве рекомендации для наших органов власти предложили решить этот вопрос", - подчеркнула омбудсмен.
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9 июля, 10:31