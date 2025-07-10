https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028270172.html

Москалькова призвала обеспечить бойцов СВО адаптированным транспортом

Москалькова призвала обеспечить бойцов СВО адаптированным транспортом - РИА Новости, 10.07.2025

Москалькова призвала обеспечить бойцов СВО адаптированным транспортом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила, что предложила российским органам власти решить вопрос о... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:20:00+03:00

2025-07-10T08:20:00+03:00

2025-07-10T08:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила, что предложила российским органам власти решить вопрос о предоставлении всем участникам СВО, вернувшимся с инвалидностью, адаптированного транспорта. "На Всероссийском координационном совете наши коллеги, уполномоченные по правам человека, сказали, что очень актуальна проблема предоставления участникам СВО, которые вернулись после ранений, и у них установлена инвалидность, адаптированного автотранспорта", - сказала она. Москалькова отметила, что на сегодняшний день адаптированный транспорт предусмотрен для тех, у кого ампутированы обе ноги. "А если эта травма касалась одной конечности, руки или ноги, уже этот адаптированный транспорт не полагается. И мы в качестве рекомендации для наших органов власти предложили решить этот вопрос", - подчеркнула омбудсмен.

https://ria.ru/20250709/svo-2028088017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна москалькова