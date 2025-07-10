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"Подделать можно все": в МВД рассказали о работе мошенников - РИА Новости, 10.07.2025
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09:35 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/moshenniki-2028278391.html
"Подделать можно все": в МВД рассказали о работе мошенников
"Подделать можно все": в МВД рассказали о работе мошенников - РИА Новости, 10.07.2025
"Подделать можно все": в МВД рассказали о работе мошенников
Благодаря современным технологиям мошенники могут подделать всё что угодно, иногда для этого достаточно 15 минут, предупреждает управление по организации борьбы РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:35:00+03:00
2025-07-10T09:35:00+03:00
общество
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Благодаря современным технологиям мошенники могут подделать всё что угодно, иногда для этого достаточно 15 минут, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С развитием технологий сложность изготовления подделки снижается. Фальшивку для кибермошенничества можно "собрать" за 15 минут, не вставая с дивана. И подделать можно все", - говорится в сообщении. Мошенники фальсифицируют внутренние паспорта, удостоверения, нотариальные доверенности и распоряжения органов власти, чтобы легитимизировать свои действия, воспользоваться авторитетом, создать ощущение срочности. Злоумышленники также активно создают точные копии профилей (фото, имена, посты), или взламывают настоящие аккаунты, чтобы выдавать себя за знакомых — и просить переводы, ссылки или данные. Это позволяет им проникнуть в доверительный круг и запустить цепочку фишинга. "Создаются полные копии сайтов "Госуслуг", банков, онлайн-магазинов: адреса похожи на настоящие, а дизайн и логотипы — почти идентичные. Пользователя убедительно вводят в заблуждение, вынуждая вводить логины, пароли, данные карт или устанавливать вредоносное ПО", - поясняют в ведомстве. Кроме того, мошенники маскируют свой номер телефона или IP-адрес под официальный (например, поддержка банка, ЖКХ) с помощью VoIP или поддельных цифровых сертификатов. Это создаёт иллюзию легитимности и снижает подозрения пользователя. Убеждают жертв установить фейковое приложение "Госуслуг", банк или сервис, которое содержит троян и даёт злоумышленнику полный контроль над устройством. Через него воруют данные, банковские данные и могут перехватывать SMS. Правоохранители также предупредили о созданных искусственным интеллектом видеороликах или записях голоса, которые имитируют реального человека — руководителя или родственника. "Создаются целые ложные колл-центры и поддержка по телефону или мессенджеру, которые предлагают "помочь". В результате жертва сама устанавливает вредоносное ПО и передаёт доступ к устройству или учетным записям", - отмечают в ведомстве. Злоумышленники не обходят стороной и сферу СМИ, они создают фейковые новостные сайты, полностью копирующие оформление популярных изданий, чтобы распространять ложную информацию с целью манипуляции общественным мнением или рынком. Они используют автоматические Telegram боты и распространяют через соцсети и мессенджеры.
https://ria.ru/20250707/moshenniki-2027590257.html
https://ria.ru/20250705/arenda-2027330546.html
https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027440852.html
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РИА Новости
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общество, технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
"Подделать можно все": в МВД рассказали о работе мошенников

МВД РФ: с развитием технологий сложность изготовления подделки снижается

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Благодаря современным технологиям мошенники могут подделать всё что угодно, иногда для этого достаточно 15 минут, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"С развитием технологий сложность изготовления подделки снижается. Фальшивку для кибермошенничества можно "собрать" за 15 минут, не вставая с дивана. И подделать можно все", - говорится в сообщении.
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Мошенники фальсифицируют внутренние паспорта, удостоверения, нотариальные доверенности и распоряжения органов власти, чтобы легитимизировать свои действия, воспользоваться авторитетом, создать ощущение срочности.
Злоумышленники также активно создают точные копии профилей (фото, имена, посты), или взламывают настоящие аккаунты, чтобы выдавать себя за знакомых — и просить переводы, ссылки или данные. Это позволяет им проникнуть в доверительный круг и запустить цепочку фишинга.
"Создаются полные копии сайтов "Госуслуг", банков, онлайн-магазинов: адреса похожи на настоящие, а дизайн и логотипы — почти идентичные. Пользователя убедительно вводят в заблуждение, вынуждая вводить логины, пароли, данные карт или устанавливать вредоносное ПО", - поясняют в ведомстве.
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Кроме того, мошенники маскируют свой номер телефона или IP-адрес под официальный (например, поддержка банка, ЖКХ) с помощью VoIP или поддельных цифровых сертификатов. Это создаёт иллюзию легитимности и снижает подозрения пользователя. Убеждают жертв установить фейковое приложение "Госуслуг", банк или сервис, которое содержит троян и даёт злоумышленнику полный контроль над устройством. Через него воруют данные, банковские данные и могут перехватывать SMS.
Правоохранители также предупредили о созданных искусственным интеллектом видеороликах или записях голоса, которые имитируют реального человека — руководителя или родственника.
"Создаются целые ложные колл-центры и поддержка по телефону или мессенджеру, которые предлагают "помочь". В результате жертва сама устанавливает вредоносное ПО и передаёт доступ к устройству или учетным записям", - отмечают в ведомстве.
Злоумышленники не обходят стороной и сферу СМИ, они создают фейковые новостные сайты, полностью копирующие оформление популярных изданий, чтобы распространять ложную информацию с целью манипуляции общественным мнением или рынком. Они используют автоматические Telegram боты и распространяют через соцсети и мессенджеры.
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