https://ria.ru/20250710/match-2028384982.html
Благотворительный матч соберет звезд мирового хоккея в Архангельске
Благотворительный матч соберет звезд мирового хоккея в Архангельске - РИА Новости, 10.07.2025
Благотворительный матч соберет звезд мирового хоккея в Архангельске
Благотворительный матч с участием звезд мирового спорта – команды "Легенды хоккея" - состоится в Архангельске 8 августа, а команду правительства Архангельской... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:53:00+03:00
2025-07-10T15:53:00+03:00
2025-07-10T17:49:00+03:00
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александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Благотворительный матч с участием звезд мирового спорта – команды "Легенды хоккея" - состоится в Архангельске 8 августа, а команду правительства Архангельской области предложено возглавить губернатору Александру Цыбульскому, сообщила пресс-служба правительства региона. "Восьмого августа Архангельск станет ареной яркого спортивного события – на льду Дворца спорта профсоюзов пройдет благотворительный матч с участием звезд российского хоккея", - говорится в сообщении. Инициатором матча выступила региональная федерация хоккея, которая обратилась к прославленному хоккеисту – двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира, генеральному директору Фонда развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига" Алексею Касатонову с предложением провести в Архангельске товарищескую встречу между командой "Легенды хоккея" и сборной Архангельской области. Идею поддержал губернатор Цыбульский. "Команда "Легенды хоккея" откликнулась на наше приглашение. Мы надеемся, что на лёд выйдут настоящие звезды: предполагается участие таких легендарных игроков, как Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Данис Зарипов, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Александр Гуськов и других", - сказал председатель правления федерации хоккея Архангельской области Александр Ермилов. Ермилов на встрече с Цыбульским предложил ему возглавить команду Архангельской области и оказать организационную поддержку. Губернатор назвал приезд легендарных хоккеистов большим событием в спортивной жизни региона и поручил министерству спорта Архангельской области заняться организацией подготовки и проведения предстоящего матча. "Я готов вывести нашу команду на лёд и принять участие в матче. Было бы здорово пригласить к участию в матче хоккеистов нашего легендарного "Водника". Я видел, как они играют в том числе в хоккей с шайбой, недавно играли с сильнейшей командой нашей области – "Ледоколом". Поддерживаю инициативу, прошу определиться с составом нашей команды и подойти к этому матчу серьезно", - сказал Цыбульский. Глава региона поручил министру спорта Архангельской области Андрею Щелокову сделать все для того, чтобы матч стал настоящим спортивным праздником и собрал как можно больше зрителей. Для этого необходимо сделать доступной стоимость билетов. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность сделать матч с участием легенд хоккея благотворительным и все собранные средства направить в поддержку архангельского и северодвинского медицинских центров для детей раннего возраста. "Это уникальные учреждения здравоохранения и социальной поддержки. Я сам часто бываю в архангельском центре, приглядываю за ними, чтобы у них все было хорошо. Там работают очень неравнодушные люди. Я думаю, что надо обязательно им предложить посетить эти учреждения, посмотреть самим, какая там атмосфера, как люди болеют своим делом и любят детишек", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250703/arkhangelsk-2027004862.html
https://ria.ru/20250625/podderzhka-2025360230.html
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архангельская область, архангельск, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельск, Александр Цыбульский, Архангельская область
Благотворительный матч соберет звезд мирового хоккея в Архангельске
В Архангельске состоится благотворительный матч с участием спортивных звезд
АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Благотворительный матч с участием звезд мирового спорта – команды "Легенды хоккея" - состоится в Архангельске 8 августа, а команду правительства Архангельской области предложено возглавить губернатору Александру Цыбульскому, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Восьмого августа Архангельск станет ареной яркого спортивного события – на льду Дворца спорта профсоюзов пройдет благотворительный матч с участием звезд российского хоккея", - говорится в сообщении.
Инициатором матча выступила региональная федерация хоккея, которая обратилась к прославленному хоккеисту – двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира, генеральному директору Фонда развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига" Алексею Касатонову с предложением провести в Архангельске товарищескую встречу между командой "Легенды хоккея" и сборной Архангельской области. Идею поддержал губернатор Цыбульский.
"Команда "Легенды хоккея" откликнулась на наше приглашение. Мы надеемся, что на лёд выйдут настоящие звезды: предполагается участие таких легендарных игроков, как Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Данис Зарипов, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Александр Гуськов и других", - сказал председатель правления федерации хоккея Архангельской области Александр Ермилов.
Ермилов на встрече с Цыбульским предложил ему возглавить команду Архангельской области и оказать организационную поддержку. Губернатор назвал приезд легендарных хоккеистов большим событием в спортивной жизни региона и поручил министерству спорта Архангельской области заняться организацией подготовки и проведения предстоящего матча.
"Я готов вывести нашу команду на лёд и принять участие в матче. Было бы здорово пригласить к участию в матче хоккеистов нашего легендарного "Водника". Я видел, как они играют в том числе в хоккей с шайбой, недавно играли с сильнейшей командой нашей области – "Ледоколом". Поддерживаю инициативу, прошу определиться с составом нашей команды и подойти к этому матчу серьезно", - сказал Цыбульский.
Глава региона поручил министру спорта Архангельской области Андрею Щелокову сделать все для того, чтобы матч стал настоящим спортивным праздником и собрал как можно больше зрителей. Для этого необходимо сделать доступной стоимость билетов. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность сделать матч с участием легенд хоккея благотворительным и все собранные средства направить в поддержку архангельского и северодвинского медицинских центров для детей раннего возраста.
"Это уникальные учреждения здравоохранения и социальной поддержки. Я сам часто бываю в архангельском центре, приглядываю за ними, чтобы у них все было хорошо. Там работают очень неравнодушные люди. Я думаю, что надо обязательно им предложить посетить эти учреждения, посмотреть самим, какая там атмосфера, как люди болеют своим делом и любят детишек", – подчеркнул губернатор.