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В Лос-Анджелесе обрушился туннель - РИА Новости, 10.07.2025
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07:25 10.07.2025 (обновлено: 07:41 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/los-andzheles-2028268217.html
В Лос-Анджелесе обрушился туннель
В Лос-Анджелесе обрушился туннель - РИА Новости, 10.07.2025
В Лос-Анджелесе обрушился туннель
Туннель обрушился в Лос-Анджелесе, около 15 человек оказались изолированы, сообщает местная пожарная служба. РИА Новости, 10.07.2025
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лос-анджелес
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Туннель обрушился в Лос-Анджелесе, около 15 человек оказались изолированы, сообщает местная пожарная служба."Район Уилмингтон. По предварительной информации, около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля", - говорится в заявлении на сайте пожарной службы Лос-Анджелеса.Как отмечается, о возможных пострадавших пока информации нет.Как пишет газета Los Angeles Times, туннель строился в раках проекта по улучшению санитарных условий.
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лос-анджелес, в мире, уилмингтон
Лос-Анджелес, В мире, Уилмингтон
В Лос-Анджелесе обрушился туннель

В Лос-Анджелесе обрушился туннель, около 15 человек оказались изолированы

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Туннель обрушился в Лос-Анджелесе, около 15 человек оказались изолированы, сообщает местная пожарная служба.
"Район Уилмингтон. По предварительной информации, около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля", - говорится в заявлении на сайте пожарной службы Лос-Анджелеса.
Как отмечается, о возможных пострадавших пока информации нет.
Как пишет газета Los Angeles Times, туннель строился в раках проекта по улучшению санитарных условий.
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4 июля, 11:27
 
Лос-АнджелесВ миреУилмингтон
 
 
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