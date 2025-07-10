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В Лос-Анджелесе обрушился туннель
В Лос-Анджелесе обрушился туннель - РИА Новости, 10.07.2025
В Лос-Анджелесе обрушился туннель
Туннель обрушился в Лос-Анджелесе, около 15 человек оказались изолированы, сообщает местная пожарная служба. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T07:25:00+03:00
2025-07-10T07:25:00+03:00
2025-07-10T07:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Туннель обрушился в Лос-Анджелесе, около 15 человек оказались изолированы, сообщает местная пожарная служба."Район Уилмингтон. По предварительной информации, около 15 работников туннеля оказались изолированы из-за обрушения промышленного туннеля", - говорится в заявлении на сайте пожарной службы Лос-Анджелеса.Как отмечается, о возможных пострадавших пока информации нет.Как пишет газета Los Angeles Times, туннель строился в раках проекта по улучшению санитарных условий.
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лос-анджелес, в мире, уилмингтон
Лос-Анджелес, В мире, Уилмингтон
В Лос-Анджелесе обрушился туннель
В Лос-Анджелесе обрушился туннель, около 15 человек оказались изолированы