Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/liksutov-2028288961.html
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 10.07.2025
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"
Предприятия ракетно-космической сферы экспонировали на стенде московских властей современные разработки на 15-й Международной промышленной выставке "Иннопром",... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:13:00+03:00
2025-07-10T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028288819_0:311:3000:1999_1920x0_80_0_0_81e515a4e83216859e6c99703e10f63a.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Предприятия ракетно-космической сферы экспонировали на стенде московских властей современные разработки на 15-й Международной промышленной выставке "Иннопром", рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает ракетно-космическую отрасль – сегодня это одно из ключевых направлений столичной промышленности. Свыше 40 компаний создают все необходимое для успешного функционирования сектора – от ракет-носителей до комплектующих космических аппаратов", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что передовые решения инженеров, конструкторов, разработчиков и других высококвалифицированных специалистов позволяют Москве выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, и поддерживать статус технологического лидера.К примеру, "Бюро 1440" показало спутник экспериментальной миссии "Рассвет-2", произведенный для отработки будущих технологий сервиса широкополосной связи с глобальным покрытием на базе низкоорбитальной группировки."СПУТНИКС", в свою очередь, представил наноспутник "Зоркий-2М". Его особенность заключается в его легкости (он весит менее 30 килограммов), а также в его маленьком размере, что, впрочем, не мешает ему создавать снимки высокого качества."Москва выступает важным центром космического инжиниринга, где созданы все необходимые условия для притока капиталовложений в высокотехнологичные проекты. Так, столица работает над созданием аэрокосмического кластера, который объединит предприятия ракетно-космической промышленности и основные профильные организации", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Власти столицы создали благоприятный инвестиционный климат для развития производственного потенциала в Москве. Более 20 мер поддержки доступны компаниям. Среди них льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю по льготной ставке при постройке компании в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другое.
https://ria.ru/20250707/moskva-2027595590.html
https://ria.ru/20250709/innoprom-2028168348.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028288819_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_7ec946e9a2619fb29aaa3fb4369498c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"

Заммэра Ликсутов: Москва показала космический потенциал на выставке "Иннопром"

© Фото : Пресс-служба ДИППМосква представила космический потенциал на выставке "Иннопром"
Москва представила космический потенциал на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Предприятия ракетно-космической сферы экспонировали на стенде московских властей современные разработки на 15-й Международной промышленной выставке "Иннопром", рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает ракетно-космическую отрасль – сегодня это одно из ключевых направлений столичной промышленности. Свыше 40 компаний создают все необходимое для успешного функционирования сектора – от ракет-носителей до комплектующих космических аппаратов", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Москва представила достижения в медицине на выставке ИННОПРОМ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Ликсутов: Москва представила достижения в медицине на "Иннопроме"
7 июля, 10:13
Он добавил, что передовые решения инженеров, конструкторов, разработчиков и других высококвалифицированных специалистов позволяют Москве выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, и поддерживать статус технологического лидера.
К примеру, "Бюро 1440" показало спутник экспериментальной миссии "Рассвет-2", произведенный для отработки будущих технологий сервиса широкополосной связи с глобальным покрытием на базе низкоорбитальной группировки.
"СПУТНИКС", в свою очередь, представил наноспутник "Зоркий-2М". Его особенность заключается в его легкости (он весит менее 30 килограммов), а также в его маленьком размере, что, впрочем, не мешает ему создавать снимки высокого качества.
"Москва выступает важным центром космического инжиниринга, где созданы все необходимые условия для притока капиталовложений в высокотехнологичные проекты. Так, столица работает над созданием аэрокосмического кластера, который объединит предприятия ракетно-космической промышленности и основные профильные организации", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
Власти столицы создали благоприятный инвестиционный климат для развития производственного потенциала в Москве. Более 20 мер поддержки доступны компаниям. Среди них льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю по льготной ставке при постройке компании в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другое.
Подписание соглашения о развитии Первоуральска на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Соглашения о развитии Первоуральска подписали на выставке "Иннопром"
9 июля, 16:18
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала