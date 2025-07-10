https://ria.ru/20250710/liksutov-2028288961.html
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 10.07.2025
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"
Предприятия ракетно-космической сферы экспонировали на стенде московских властей современные разработки на 15-й Международной промышленной выставке "Иннопром",... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:13:00+03:00
2025-07-10T10:13:00+03:00
2025-07-10T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Предприятия ракетно-космической сферы экспонировали на стенде московских властей современные разработки на 15-й Международной промышленной выставке "Иннопром", рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает ракетно-космическую отрасль – сегодня это одно из ключевых направлений столичной промышленности. Свыше 40 компаний создают все необходимое для успешного функционирования сектора – от ракет-носителей до комплектующих космических аппаратов", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что передовые решения инженеров, конструкторов, разработчиков и других высококвалифицированных специалистов позволяют Москве выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, и поддерживать статус технологического лидера.К примеру, "Бюро 1440" показало спутник экспериментальной миссии "Рассвет-2", произведенный для отработки будущих технологий сервиса широкополосной связи с глобальным покрытием на базе низкоорбитальной группировки."СПУТНИКС", в свою очередь, представил наноспутник "Зоркий-2М". Его особенность заключается в его легкости (он весит менее 30 килограммов), а также в его маленьком размере, что, впрочем, не мешает ему создавать снимки высокого качества."Москва выступает важным центром космического инжиниринга, где созданы все необходимые условия для притока капиталовложений в высокотехнологичные проекты. Так, столица работает над созданием аэрокосмического кластера, который объединит предприятия ракетно-космической промышленности и основные профильные организации", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Власти столицы создали благоприятный инвестиционный климат для развития производственного потенциала в Москве. Более 20 мер поддержки доступны компаниям. Среди них льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю по льготной ставке при постройке компании в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другое.
https://ria.ru/20250707/moskva-2027595590.html
https://ria.ru/20250709/innoprom-2028168348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"
Заммэра Ликсутов: Москва показала космический потенциал на выставке "Иннопром"
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Предприятия ракетно-космической сферы экспонировали на стенде московских властей современные разработки на 15-й Международной промышленной выставке "Иннопром", рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы
Сергея Собянина город активно развивает ракетно-космическую отрасль – сегодня это одно из ключевых направлений столичной промышленности. Свыше 40 компаний создают все необходимое для успешного функционирования сектора – от ракет-носителей до комплектующих космических аппаратов", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Он добавил, что передовые решения инженеров, конструкторов, разработчиков и других высококвалифицированных специалистов позволяют Москве выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, и поддерживать статус технологического лидера.
К примеру, "Бюро 1440" показало спутник экспериментальной миссии "Рассвет-2", произведенный для отработки будущих технологий сервиса широкополосной связи с глобальным покрытием на базе низкоорбитальной группировки.
"СПУТНИКС", в свою очередь, представил наноспутник "Зоркий-2М". Его особенность заключается в его легкости (он весит менее 30 килограммов), а также в его маленьком размере, что, впрочем, не мешает ему создавать снимки высокого качества.
"Москва выступает важным центром космического инжиниринга, где созданы все необходимые условия для притока капиталовложений в высокотехнологичные проекты. Так, столица работает над созданием аэрокосмического кластера, который объединит предприятия ракетно-космической промышленности и основные профильные организации", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
, его слова приводит пресс-служба.
Власти столицы создали благоприятный инвестиционный климат для развития производственного потенциала в Москве. Более 20 мер поддержки доступны компаниям. Среди них льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю по льготной ставке при постройке компании в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другое.