https://ria.ru/20250710/liksutov-2028288961.html

Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"

Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 10.07.2025

Ликсутов: Москва представила космический потенциал на выставке "Иннопром"

Предприятия ракетно-космической сферы экспонировали на стенде московских властей современные разработки на 15-й Международной промышленной выставке "Иннопром",... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:13:00+03:00

2025-07-10T10:13:00+03:00

2025-07-10T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Предприятия ракетно-космической сферы экспонировали на стенде московских властей современные разработки на 15-й Международной промышленной выставке "Иннопром", рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает ракетно-космическую отрасль – сегодня это одно из ключевых направлений столичной промышленности. Свыше 40 компаний создают все необходимое для успешного функционирования сектора – от ракет-носителей до комплектующих космических аппаратов", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что передовые решения инженеров, конструкторов, разработчиков и других высококвалифицированных специалистов позволяют Москве выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, и поддерживать статус технологического лидера.К примеру, "Бюро 1440" показало спутник экспериментальной миссии "Рассвет-2", произведенный для отработки будущих технологий сервиса широкополосной связи с глобальным покрытием на базе низкоорбитальной группировки."СПУТНИКС", в свою очередь, представил наноспутник "Зоркий-2М". Его особенность заключается в его легкости (он весит менее 30 килограммов), а также в его маленьком размере, что, впрочем, не мешает ему создавать снимки высокого качества."Москва выступает важным центром космического инжиниринга, где созданы все необходимые условия для притока капиталовложений в высокотехнологичные проекты. Так, столица работает над созданием аэрокосмического кластера, который объединит предприятия ракетно-космической промышленности и основные профильные организации", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Власти столицы создали благоприятный инвестиционный климат для развития производственного потенциала в Москве. Более 20 мер поддержки доступны компаниям. Среди них льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю по льготной ставке при постройке компании в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другое.

https://ria.ru/20250707/moskva-2027595590.html

https://ria.ru/20250709/innoprom-2028168348.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов